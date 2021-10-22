الولايات المتحده تعرض مكافأة بالملايين لمن يساعد في ضبط قيادي بحزب الله

واشنطن (صدى):
رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في حزب الله.
وأوضح البرنامج أن القيادي المقصود هو "هيثم علي طبطبائي"، وهو أحد القادة العسكريين الرئيسيين في تنظيم حزب الله الإرهابي، مشيرة إلى أنه عمل قائدًا للقوات الخاصة في سوريا واليمن، وساعد في تنفيذ مخطط حزب الله لزعزعة استقرار المنطقة، ما دفع الوزارة إلى تصنيفه كإرهابي عالمي في عام 2016.
كما نشر البرنامج صورة مرسومة تقريبية لشكل "طبطبائي"، داعيا من يتعرف عليه إلى مراسلة برنامج "مكآفات من أجل العدالة" عبر تطبيقي "تليغرام" أو "سيغنال".