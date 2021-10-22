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الولايات المتحده تعرض مكافأة بالملايين لمن يساعد في ضبط قيادي بحزب الله

منذ ساعتين
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الولايات المتحده تعرض مكافأة بالملايين لمن يساعد في ضبط قيادي بحزب الله

واشنطن (صدى):
رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في حزب الله.

وأوضح البرنامج أن القيادي المقصود هو "هيثم علي طبطبائي"، وهو أحد القادة العسكريين الرئيسيين في تنظيم حزب الله الإرهابي، مشيرة إلى أنه عمل قائدًا للقوات الخاصة في سوريا واليمن، وساعد في تنفيذ مخطط حزب الله لزعزعة استقرار المنطقة، ما دفع الوزارة إلى تصنيفه كإرهابي عالمي في عام 2016.

كما نشر البرنامج صورة مرسومة تقريبية لشكل "طبطبائي"، داعيا من يتعرف عليه إلى مراسلة برنامج "مكآفات من أجل العدالة" عبر تطبيقي "تليغرام" أو "سيغنال".

حزب الله
الولايات المتحدة
مكافأة
هيثم طبطبائي

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 354
منذ ساعة
يجب تدمير الحزب من ابو قذلة إلى اصغر جرثومة منه
4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7656
منذ 20 دقيقة
والله امريكا طبعها غريب تاركه المجرمين الي يغتصبون ويقتلون النساء والاطفال عندهم وجايين يبحثون عن انسان لايتصل بحياتهم بشيء 🤷‍♂️😂

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أحدث التعليقات

بندر الحربي
لاتعليق
4everx2
المرور صار مثل الخفاش🦇 يشفط الدم شفط كل همه جمع الأموال فقط 😂🤷‍♂️ راعوو ظروف الناس انا علي مخالفات ومو قادر اسددها والان ناوي...
ابو شبيب
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
واضح ***وصريح
بالتوفيق إن شاء الله.
ابراهيم
قبلك فيه ناس توعدوا الهلال والان يادونغ يشجعون فريقك في النهائي

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