نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فوائد القهوة في الوقاية من سرطان الثدي

منذ 40 دقيقة
1407
1
فوائد القهوة في الوقاية من سرطان الثدي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهرت بعض الدراسات، فعالية بعض المشروبات مثل القهوة، في الوقاية من سرطان الثدي.

وقالت الدكتورة فاطمة خنيفس الثبيتي استشارية الجراحة العامة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، إن معظم حالات سرطان الثدي في المملكة ليس لها علاقة بزيادة نسبة استهلاك القهوة، لهذا نحتاج للعديد من الدراسات في المملك حول هذا الموضوع".

وأشارت الدكتورة إلى أن الكافيين والقهوة المحتوية عليه تسهم في حماية النساء من سرطان الثدي، والأدلة العلمية المتاحة حالياً في هذا الشأن عديدة، وهذه نبذة بسيطة عنها:

في حين أظهرت دراسة سويدية أن استهلاك الكافيين قد يرتبط بحصول انخفاض بسيط في نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى بعض النساء اللواتي بلغن مرحلة انقطاع الطمث.

ولوحظ أن قيام النساء اللواتي تجاوزن مرحلة انقطاع الطمث بتناول قهوة غنية بالكافيين قد يُسهم في خفض فرص إصابتهن بسرطان الثدي، وأيضًا قد يساعد الكافيين على تقليل فرص عودة سرطان الثدي لجسم المرأة بعد التعافي.

السرطان
سرطان الثدي
القهوة
فوائد القهوة
الكفايين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136757
منذ 16 دقيقة
شكراً على المعلومات المفيده يا دكتوره بنت خنيفس ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
التستر وما أدراك مالتستر؟؟.
واضح ***وصريح
اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمـَن عافـيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومات المفيده يا دكتوره بنت خنيفس ..
واضح ***وصريح
مبروووووك لعشاق القلعة الفوز والنتيجة، وعودة العقيد للتهديف.

أخر الأخبار

فوائد القهوة في الوقاية من سرطان الثدي
فوائد القهوة في الوقاية من سرطان الثدي
منذ 40 دقيقة 1407
مقتل 7 أشخاص إثر حريق في مصنع لإنتاج المتفجرات وسط روسيا
مقتل 7 أشخاص إثر حريق في مصنع لإنتاج المتفجرات وسط روسيا
منذ 50 دقيقة 1388
بالفيديو.. سيد رجب يرقص في حفلة ويجز
بالفيديو.. سيد رجب يرقص في حفلة ويجز
منذ ساعة 698
تعرف على علامات الاضطراب العاطفي الموسمي
تعرف على علامات الاضطراب العاطفي الموسمي
منذ ساعة 1561
"العدل" توضح كيفية فك رهن الأعيان إلكترونياً عبر "ناجز"
"العدل" توضح كيفية فك رهن الأعيان إلكترونياً عبر "ناجز"
منذ ساعتين 1604
بيع أكبر ديناصور ثلاثي القرون بـ 6 ملايين دولار
بيع أكبر ديناصور ثلاثي القرون بـ 6 ملايين دولار
منذ ساعتين 748
حكم وصية الوالدين بمنع الأبناء من الزواج من بعض الأقارب
حكم وصية الوالدين بمنع الأبناء من الزواج من بعض الأقارب
منذ ساعتين 1904
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول
القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة وزير الخارجية الأسبق كولن باول
منذ ساعتين 1573
بالفيديو.. استشاري يوضح خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي المركبات
بالفيديو.. استشاري يوضح خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي المركبات
منذ ساعتين 1667
أليك بالدوين يقتل مصورة فيلمه الجديد ويصيب المخرج
أليك بالدوين يقتل مصورة فيلمه الجديد ويصيب المخرج
منذ ساعتين 1425