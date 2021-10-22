فوائد القهوة في الوقاية من سرطان الثدي

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهرت بعض الدراسات، فعالية بعض المشروبات مثل القهوة، في الوقاية من سرطان الثدي.
وقالت الدكتورة فاطمة خنيفس الثبيتي استشارية الجراحة العامة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، إن معظم حالات سرطان الثدي في المملكة ليس لها علاقة بزيادة نسبة استهلاك القهوة، لهذا نحتاج للعديد من الدراسات في المملك حول هذا الموضوع".
وأشارت الدكتورة إلى أن الكافيين والقهوة المحتوية عليه تسهم في حماية النساء من سرطان الثدي، والأدلة العلمية المتاحة حالياً في هذا الشأن عديدة، وهذه نبذة بسيطة عنها:
في حين أظهرت دراسة سويدية أن استهلاك الكافيين قد يرتبط بحصول انخفاض بسيط في نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى بعض النساء اللواتي بلغن مرحلة انقطاع الطمث.
ولوحظ أن قيام النساء اللواتي تجاوزن مرحلة انقطاع الطمث بتناول قهوة غنية بالكافيين قد يُسهم في خفض فرص إصابتهن بسرطان الثدي، وأيضًا قد يساعد الكافيين على تقليل فرص عودة سرطان الثدي لجسم المرأة بعد التعافي.