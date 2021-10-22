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مقتل 7 أشخاص إثر حريق في مصنع لإنتاج المتفجرات وسط روسيا

منذ ساعتين
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مقتل 7 أشخاص إثر حريق في مصنع لإنتاج المتفجرات وسط روسيا

موسكو (صدى):
لقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب وفقد آخرون جراء انفجار وحريق داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع في مقاطعة ريازان جنوب شرقي العاصمة موسكو.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الحادث الذي وقع في مصنع "إيلاستيك" اليوم الجمعة خلف، حسب المعطيات الأولية، سبعة قتلى و10 جرحى، فيما لا يزال الغموض يلف مصير تسعة أشخاص آخرين.

وقالت مصادر في أجهزة الطوارئ أن الأشخاص التسعة الذين لا يزالون في عداد المفقودين قتلوا أيضا، مشيرة إلى أن الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن اندلع نتيجة للانفجار.

حريق
روسيا
متفجرات
البارود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136757
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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سلطان
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