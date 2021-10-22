بيع أكبر ديناصور ثلاثي القرون بـ 6 ملايين دولار

باريس (صدى):
شهد أحد المزادات في باريس، بيع بقايا متحجرة لـ "بيغ جون"، أكبر هيكل عظمي لترايسيراتوبس اكتشفه علماء الحفريات، مقابل 5.5 مليون يورو (6.40 مليون دولار)، الخميس 21 أكتوبر.
ويُعد "بيغ جون" (Big John) أكبر هيكل عظمي لديناصور ثلاثي القرون من عائلة التريسيراتوبس، تم اكتشافه على الإطلاق، حيث يصل طوله إلى 8 أمتار.
وجاب بيغ جون أراضي ساوث داكوتا الحديثة منذ أكثر من 66 مليون سنة، واكتشف العلماء أول جزء من عظامه في عام 2014، في ساوث داكوتا بالولايات المتحدة، وعثروا بعد ذلك على 60% من هيكله العظمي بما في ذلك جمجمته كاملة تقريبا. وقام بتجميعه متخصصون في إيطاليا.