بالفيديو.. استشاري يوضح خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي المركبات

علي القحطاني (صدى):
استشاري يُحذر من خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي المركبات.. ويوجه نصائح لتجنب إصاباتها
أوضح استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، أسعد المطوع، خطورة المطبات الصناعية على صحة قائدي ومستقلي المركبات.
وقال المطوع، خلال حديثه في برنامج " ياهلا " : إن المطبات الصناعية قم تسبب لهم إصابات خطيرة يحتاج بعضها إلى تدخل جراحي.
وأضاف : إن الإصابات تتراوح بين بسيطة أو متوسطة أو كبيرة قد تصل إلى انضغاط الفقرات وإصابات بالحامل الشوكي أو كسور بالعمود الفقري أو التهشم الكامل بالفقرات.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالقيادة السليمة وعدم السرعة والتهور، ووضع الحزام، لتجنب عدم حدوث تلك الإصابات.
كما أكد على أن يكون المقعد مُستقيماً لعدم الضغط على العمود الفقري، مع أهمية عدم إنشاء مطبات بشكل عشوائي حتى لا يؤدي إلى إصابة البعض بانزلاقات غضروفية.
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