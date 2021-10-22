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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون الضباب على الجزء الجنوبي والأوسط من البحر الأحمر, كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان وعسير, ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الرياض
حالة الطقس
الضباب
السماء
حركة الرياح
غائمة
المركز الوطني للأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136757
منذ 37 دقيقة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
التستر وما أدراك مالتستر؟؟.
واضح ***وصريح
اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمـَن عافـيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومات المفيده يا دكتوره بنت خنيفس ..
واضح ***وصريح
مبروووووك لعشاق القلعة الفوز والنتيجة، وعودة العقيد للتهديف.

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