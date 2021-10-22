فتاة تنتحر بتشجيع من متابعيها أثناء بث مباشر

بكين (صدى):
انتحرت فتاة صينية مشهورة تدعى لوه شياو ماو ماو زي، أثناء بث مباشر حيث اعتقد المتابعين أنها تقدم فقرة فكاهية في بثها المباشر عبر حسابها على تطبيق "Douyin".
وقالت الفتاة أنه سيكون الفيديو الأخير لها بعد معاناتها الطويلة مع الاكتئاب؛ حيث قررت إنهاء حياتها بشرب زجاجة من مبيد حشري أمام المشاهدين، مؤكدةً أنها لا تقدم إعلانًا لهذا المنتج، لكن قبل إقدامها على هذا الفعل ادعت أنها تواجدت في المستشفى لأكثر من شهرين بسبب معاناتها من الاكتئاب.
وتناولت الفتاة زجاجة المبيد وسط تشجيع متابعيها الذين اعتقدوا أنها مجرد مزحة لا أكثر، لكن حينما أدركوا خطورة الوضع حذروها من أنهم سيتصلون برجال الشرطة؛ ليتم نقلها إلى المستشفى، إلَّا أنها فارقت الحياة رغم الجهود المبذولة للحفاظ على حياتها.
وكشفت إحدى صديقاتها، أن الفتاة لم تكن تفكر في الانتحار بل كانت تود جذب انتباه حبيبها السابق، وقد خلطت المبيد بمشروب آخر، لكنها شربت المخلوط كاملًا بعدما شجعها متابعوها على ذلك، وأكبر دليل على عدم رغبتها في الانتحار هو طلبها الإسعاف بنفسها بعد شرب المادة السامة.