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وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف

منذ ساعتين
1488
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وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة هي: فني معادن ميداني (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، تركيب الأنابيب، السباكة).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ أمس الموافق 21 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2021م، وذلك عبر موقع شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير

 

 

وظائف
ينبع الصناعية
ياسرف
شركة ينبع أرامكو سينوبك
شواغر وظيفية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54414
منذ 41 دقيقة
ممتاز

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
ادبوه الحقير
ابو عمار
طيب
ابو عمار
فيه خلاف بينهم

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