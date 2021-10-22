وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف الشاغرة هي: فني معادن ميداني (عدد 3 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، تركيب الأنابيب، السباكة).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ أمس الموافق 21 أكتوبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2021م، وذلك عبر موقع شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير