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خالد أبوغانم : البليهي غرس العلم بعد أن طلع جميع لاعبين النصر من الملعب
منذ 9 ساعات
1193
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التعليقات
القرني
عدد التعليقات : 29
منذ ساعة
البليهي ركز العلم وانت وجمهورك تتفرج لعيبتك هربوا من المعركة اقصد من الملعب يالفاشل
كفو يالبليهي
زعيم اااسيا
عدد التعليقات : 2164
منذ 21 دقيقة
وداعية بتروس
حطوا صورة البليهي فيها
ولكن جاء في ملعبهم وبحركة العلم
اهانهم اهانه لاتنسى وراح ينزل تيشرتات بنفس الصوره
والله يافقراويه مقبلين لا صياح اقوى من اجدادكم
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أحدث التعليقات
زعيم اااسيا
الفرق منافسه للهلال ماتوب من الهياط يعني لازم الهلال يجلد طحالب جده عشان نذكره انه ابو ثلاثه دوري
زعيم اااسيا
وداعية بتروس حطوا صورة البليهي فيها ولكن جاء في ملعبهم وبحركة العلم اهانهم اهانه لاتنسى وراح ينزل تيشرتات بنفس الصوره والله يافقراويه مقبلين لا...
زعيم اااسيا
بصراحه ابدااااع مامداهم يتعافون من جحفلي ١١٩ جاهم البليهي بارك لكن في اعلامي فقراوي فوز الهلال على النصر بحد ذاتها بطوله مادري هل هو...
الحلم الأقصى العربي
الشرهة على الذي استصغرنا في بلادنا وستهان بنا من قبل فما كان من الأجانب ومثالهم إلا استصغارنا والإستهانة بنا.... حسبنا الله ونعم الوكيل
عيب والله عيب
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق الله العظيم
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