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"الأمن العام": رصد مخالفات للائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض

منذ ساعتين
1689
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"الأمن العام": رصد مخالفات للائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام، رصدت عددًا من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام، في افتتاح موسم الرياض، وتواصل التعامل مع مرتكبيها.

وحذّر العميد الشويرخ من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير، وأن ذلك موجب لعقوبات الغرامة أو السجن التي تصل إلى سنة وفق الفقرة (4) من المادة (3) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكدًا أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل من يخالفها.

مخالفات
الأمن العام
الجهات الأمنية
موسم الرياض
الإجراءات النظامية
الذوق العام

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4811
منذ 57 دقيقة
والمصارعة مو من مخالفة الذوق العام واقصد مصارعة النساء
القناص
القناص عدد التعليقات : 76
منذ 42 دقيقة
السلام عليكم ياأخي زائر كلامك سليم عرفني لو سمحت بإاسمك من أي منطقه وشكرآ

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
علشان تحققون بطولة الفوز او التعادل مع الهلال
القناص
السلام عليكم ياأخي زائر كلامك سليم عرفني لو سمحت بإاسمك من أي منطقه وشكرآ
زائر
والمصارعة مو من مخالفة الذوق العام واقصد مصارعة النساء
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفيهم وكل مريض
ماهر بشارة
الحمدلله رب العالمين بدايه موفقة 🟢

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