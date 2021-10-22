بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد والشباب

ماجد محمد (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي، الشهير بـ "ملك التوقعات" حسن الصبحان، اليوم الجمعة، نتيجة مباراة الاتحاد والشباب بالجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال حسن الصبحان، في مقطع فيديو له: "الشباب عنده غيابات بالذات البرازيلي باولينيو الذي يعتبر من أميز لاعبي الجناح وأمهر اللاعبين"، مضيفًا: "نسبة فوز الشباب صفر ونسبة فوز الاتحاد مليار في المية أعتقد 2-0 أو 3-1، واحتمال يكون فيها ركلة جزاء".
ويحل فريق الشباب ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد، في القمة المثيرة التي تُقام اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحاول الاتحاد تجاوز كبوة التعادل في الجولة الماضية خارج القواعد أمام ضمك، والتي حالت دون ابتعاد الفريق بالصدارة، في ظل مؤجلات النصر والهلال بسبب المشاركة في دوري أبطال آسيا، إلى جانب تجاوز واحدة من العقبات في الطريق إلى استعادة اللقب المفقود.