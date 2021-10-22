نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد والشباب

منذ 10 ساعات
3055
1
بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد والشباب

ماجد محمد (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي، الشهير بـ "ملك التوقعات" حسن الصبحان، اليوم الجمعة، نتيجة مباراة الاتحاد والشباب بالجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال حسن الصبحان، في مقطع فيديو له: "الشباب عنده غيابات بالذات البرازيلي باولينيو الذي يعتبر من أميز لاعبي الجناح وأمهر اللاعبين"، مضيفًا: "نسبة فوز الشباب صفر ونسبة فوز الاتحاد مليار في المية أعتقد 2-0 أو 3-1، واحتمال يكون فيها ركلة جزاء".

ويحل فريق الشباب ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتحاد، في القمة المثيرة التي تُقام اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحاول الاتحاد تجاوز كبوة التعادل في الجولة الماضية خارج القواعد أمام ضمك، والتي حالت دون ابتعاد الفريق بالصدارة، في ظل مؤجلات النصر والهلال بسبب المشاركة في دوري أبطال آسيا، إلى جانب تجاوز واحدة من العقبات في الطريق إلى استعادة اللقب المفقود.

 

الشباب
الاتحاد
دوري المحترفين
حسن الصبحان
ملك التوقعات

التعليقات

أحمد المسرحي
أحمد المسرحي عدد التعليقات : 12
منذ 44 دقيقة
الفوز للشباب أن شاء الله
وخل توقعات لك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بندر الحربي
لاتعليق
4everx2
المرور صار مثل الخفاش🦇 يشفط الدم شفط كل همه جمع الأموال فقط 😂🤷‍♂️ راعوو ظروف الناس انا علي مخالفات ومو قادر اسددها والان ناوي...
ابو شبيب
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
واضح ***وصريح
بالتوفيق إن شاء الله.
ابراهيم
قبلك فيه ناس توعدوا الهلال والان يادونغ يشجعون فريقك في النهائي

أخر الأخبار

بالفيديو والصور.. إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة بمنفذ الحديثة
بالفيديو والصور.. إحباط محاولة تهريب 5.2 مليون حبة كبتاجون مطحونة بمنفذ الحديثة
منذ 23 دقيقة 1432
حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة التاسعة
حكام مباريات اليوم من منافسات الجولة التاسعة
منذ 28 دقيقة 1515
بالفيديو.. أول صلاة جمعة من المسجد الحرام دون تباعد
بالفيديو.. أول صلاة جمعة من المسجد الحرام دون تباعد
منذ 33 دقيقة 1547
اختيار ناصر الدوسري كأفضل لاعب واعد في نصف نهائي أبطال آسيا
اختيار ناصر الدوسري كأفضل لاعب واعد في نصف نهائي أبطال آسيا
منذ 39 دقيقة 1539
إصابة عضو بفريق "مسام" أثناء عمليات المسح بالحديدة
إصابة عضو بفريق "مسام" أثناء عمليات المسح بالحديدة
منذ 54 دقيقة 1592
بالفيديو.. عجوز إيراني يقبل صندوق بريد معتقدًا أنه مقام مقدس
بالفيديو.. عجوز إيراني يقبل صندوق بريد معتقدًا أنه مقام مقدس
منذ 59 دقيقة 592
بالفيديو.. ولي عهد دبي يجلس فوق أكبر عجلة مشاهدة بالعالم
بالفيديو.. ولي عهد دبي يجلس فوق أكبر عجلة مشاهدة بالعالم
منذ ساعة 1934
سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"
سمية الخشاب تكشف سر شعورها بالخجل على "الريد كاربت"
منذ ساعة 738
جنوح حوت نافق إلى شاطئ في رأس تنورة
جنوح حوت نافق إلى شاطئ في رأس تنورة
منذ ساعة 1936
"وادي طيبة" تعلن عن وظائف شاغرة
"وادي طيبة" تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1529