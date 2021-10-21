نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم

منذ 4 ساعات
16558
3
جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم

نواف السالم (صدى):
أعرب الناقد الرياضي، جمال عارف، عن إعجابه بفكرة تصميم "تيشيرت" بلقطة مدافع نادي الهلال علي البليهي في مباراة الفريق أمام النصر.

وقال جمال عارف: "‏اللي فكر بتصميم تيشرت بلقطة البليهي مع العلم ياهو معلم. من الآن أقول التيشيرت حيخلص من أول يوم. هذا الفكر الاستثماري والمميز الذي يحبه الجمهور" .

وكان مدافع الهلال علي البليهي، احتفل بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي؛ حيث رفع راية نادي الهلال وسط ملعب النصر "مرسول بارك".

اقرأ أيضًا:

فيديو..البليهي يرفع علم الهلال وسط مرسول بارك

النصر
الهلال
جمال عارف
دوري أبطال آسيا
علي البليهي
تيشيرت البليهي

التعليقات

العالمي الاول والاساسي ( النصر ) ابى من ابى ورضي من رضي
العالمي الاول والاساسي ( النصر ) ابى من ابى ورضي من رضي عدد التعليقات : 132
منذ 3 ساعات
من يوم العالمي اخذ منهم الملعب وهم في ضغط وغليان وصراع نفسي
الله يشفيكم بس
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه🤣🤣🤣🤣
ولا بتروح حرقته من قلوبكم لو ايش ماتسوون
الحمد لله والشكر 😎
برنس
برنس عدد التعليقات : 519
منذ 20 دقيقة
الحمدلله الذى عافانا
صريح6
صريح6 عدد التعليقات : 280
منذ 13 دقيقة
هل لا يزال الجمهور النصراوي يشجع النصر او مقتنع به، بصراحه استغرب من هذا الجمهور هو فقط يعاند. قالها سامي الجابر هناك سنه ضوئية.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

صريح6
هل لا يزال الجمهور النصراوي يشجع النصر او مقتنع به، بصراحه استغرب من هذا الجمهور هو فقط يعاند. قالها سامي الجابر هناك سنه ضوئية.
برنس
الحمدلله الذى عافانا
غييييوووورررر
قال ربنا عز وجل لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۙ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ
جنوبيه قحطانيه❣
لا نبي نكرر الثلاثية 😜😊😂
ع. س. ع
علشان تحققون بطولة الفوز او التعادل مع الهلال

أخر الأخبار

"الصحة" تكشف دواعي استعمال "الستاتينات"
"الصحة" تكشف دواعي استعمال "الستاتينات"
منذ 33 دقيقة 1381
وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف
وظائف شاغرة لدى شركة ياسرف
منذ ساعة 1352
صورة قديمة لمسجد لؤلؤ بمدينة الظهران
صورة قديمة لمسجد لؤلؤ بمدينة الظهران
منذ ساعة 390
بالفيديو.. "الخطوط السعودية": زيادة السعة المقعدية على الرحلات الداخلية والدولية
بالفيديو.. "الخطوط السعودية": زيادة السعة المقعدية على الرحلات الداخلية والدولية
منذ ساعة 1317
مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة
مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعتين 1384
بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد والشباب
بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد والشباب
منذ ساعتين 1717
أمير جازان وأمير المنطقة بالنيابة يعزيان في وفاة مدير عام السجون السابق
أمير جازان وأمير المنطقة بالنيابة يعزيان في وفاة مدير عام السجون السابق
منذ ساعتين 1499
شركة إمداد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
شركة إمداد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ 3 ساعات 1443
"الأمن العام": رصد مخالفات للائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض
"الأمن العام": رصد مخالفات للائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض
منذ 3 ساعات 2053
العثور على شاب مفقود منذ 80 يومًا في القنفذة
العثور على شاب مفقود منذ 80 يومًا في القنفذة
منذ 3 ساعات 1997