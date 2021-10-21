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الكشف عن إصابة موسى ماريجا بعد ضربة مدافع النصر العنيفة

منذ يوم
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الكشف عن إصابة موسى ماريجا بعد ضربة مدافع النصر العنيفة

ماجد محمد (صدى):
أوضح نادي الهلال، حجم إصابة النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي تعرض لها في ديربي القرن التاريخي، أمام النصر.

وقالت مصادر أن الكشف الطبي الذي أجراه الهلال، لنجمه المالي، اثبت معاناة ماريجا، من إصابة على مستوى الساق، بالإضافة إلى إصابة أخرى في العضلة الخلفية، بحسب صحيفة الجزيرة.

وكشفت الصحيفة، أن ماريجا، الذي سجل الهدف الأول في الشباك النصراوية، سيُغيب عن مباراة الهلال والرائد، يوم السبت القادم.

يذكر ان ماريجا تعرض لإصابة قوية، في نهاية الشوط الأول من مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي انتهت بفوز الهلال، بهدفين مقابل واحد، بعد تدخل عنيف من مدافع النصر، علي لاجامي.

النصر
الهلال
مدافع النصر
ماريجا

التعليقات

PCR
PCR عدد التعليقات : 17
منذ يوم
اي قوية الاصابة بسيطة ولكن الحكم بالغ بالكرت الاحمر لحساب فوز نادي الهلال مثل الحصان يرقص بعد الفوز مافيه شي ولكن مسلسل تمثيل ودراما الطواقي لكسب الاعلام والاضواء
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2780
منذ يوم
الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها PCR صياحك طرب
سعد
سعد عدد التعليقات : 70
منذ يوم
مهما كانت ميولك ،، حاول ان تضبط مشاعرك يا استاذ ماجد فأنت تمثل اعلام صحيفة وطنية لها جمهور عريض
سائر
سائر عدد التعليقات : 29
منذ يوم
يرقص يالاهبل كيف ؟؟ اصابه طلعته وويعرج ولو استمر وهو بيومه كان خرشكم باكثر من هدفين ثلاثه وكان الزعيم افضل وبخروجه تراجعنا للاسف
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 474
منذ يوم
فريق الطواقي يمثله البليهي والكحلي وجحفلي ويوصل للنهائي الاسيوي ههههههههههههههههههههههههه اكيد الامر يدعو للشك والريبه ممكن حكم ممكن نقص عدد لاعبين العالمي
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 610
منذ يوم
الله يكسر رجل الرافضي القذر
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 610
منذ يوم
مبرووك لكل زعيم عالمي وعقبال الكاس باذن الله
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2532
منذ يوم
zool خرقه -- تأهل الهلال يدعو للشك -- صحيح انك ابو الخرقه الحالميه
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2164
منذ يوم
الحمد الله على نعمة الهلال
عز ياساده والله يعزك ويفرحك
ولايخليك خبل وتاكل قرطيس وتشكك في الناس
هذا الملعب وقدام الناس جلدناكم
لاتحاول تبرير بيبي 🍼 اسيا
هذا زعيم سبق وجلد الاتحاد والاهلي ودورك اليوم
عادي خلك طبيعي لاتسوي فيها حساس
متعوده الولية
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2780
منذ يوم
يا زول حالمي اسكت والا اجيب لك جحفلي،،، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
زائر%%&%
زائر%%&% عدد التعليقات : 14727
منذ 10 ساعات
الكشف عن إصابة موسى ماريجا بعد ضربة ((مدافع النصر العنيفة)).
يجب على ناقلي الأخبار أن لا يكشفوا للقراء تعصبهم،فالساحة ليست ناقصة تأجيج،
للأسف المقال كأنك تكتب عن نادي ليس من أندية الوطن،ولاعب غير سعودي..
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10059
منذ ساعة
هذي الكورة فيها اصابات وغيرة **!!
لا احد يجي يتفلسف علينا ***

كل لاعب معرض للأصاب سواء كان هلالي او نصراوي ** ولا لعيبتكم غير ؟!!! هههههههه

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أحدث التعليقات

برنس
انت سبب واكبر سبب للتعصب حسبنا الله عليك الله لا يسامحك ياوليد
سوزي
ماشاء الله
رااايق
هذا منجم وخراط ** من متى صار إعلامي ** قال ملك التوقعات قال ** ههههههههه
ابو عمار
المراءه مقبوله طويله او قصيره
Dfs
وش قبيلتها

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