الكشف عن إصابة موسى ماريجا بعد ضربة ((مدافع النصر العنيفة)).

ماجد محمد (صدى):
أوضح نادي الهلال، حجم إصابة النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي تعرض لها في ديربي القرن التاريخي، أمام النصر.
وقالت مصادر أن الكشف الطبي الذي أجراه الهلال، لنجمه المالي، اثبت معاناة ماريجا، من إصابة على مستوى الساق، بالإضافة إلى إصابة أخرى في العضلة الخلفية، بحسب صحيفة الجزيرة.
وكشفت الصحيفة، أن ماريجا، الذي سجل الهدف الأول في الشباك النصراوية، سيُغيب عن مباراة الهلال والرائد، يوم السبت القادم.
يذكر ان ماريجا تعرض لإصابة قوية، في نهاية الشوط الأول من مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي انتهت بفوز الهلال، بهدفين مقابل واحد، بعد تدخل عنيف من مدافع النصر، علي لاجامي.