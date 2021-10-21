نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم

منذ ساعة
2096
1
جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم

نواف السالم (صدى):
أعرب الناقد الرياضي، جمال عارف، عن إعجابه بفكرة تصميم "تيشيرت" بلقطة مدافع نادي الهلال علي البليهي في مباراة الفريق أمام النصر.

وقال جمال عارف: "‏اللي فكر بتصميم تيشرت بلقطة البليهي مع العلم ياهو معلم. من الآن أقول التيشيرت حيخلص من أول يوم. هذا الفكر الاستثماري والمميز الذي يحبه الجمهور" .

وكان مدافع الهلال علي البليهي، احتفل بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي؛ حيث رفع راية نادي الهلال وسط ملعب النصر "مرسول بارك".

اقرأ أيضًا:

فيديو..البليهي يرفع علم الهلال وسط مرسول بارك

النصر
الهلال
جمال عارف
دوري أبطال آسيا
علي البليهي
تيشيرت البليهي

التعليقات

العالمي الاول والاساسي ( النصر ) ابى من ابى ورضي من رضي
العالمي الاول والاساسي ( النصر ) ابى من ابى ورضي من رضي عدد التعليقات : 132
منذ 44 دقيقة
من يوم العالمي اخذ منهم الملعب وهم في ضغط وغليان وصراع نفسي
الله يشفيكم بس
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه🤣🤣🤣🤣
ولا بتروح حرقته من قلوبكم لو ايش ماتسوون
الحمد لله والشكر 😎

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ماهر بشارة
الحمدلله رب العالمين بدايه موفقة 🟢
العالمي الاول والاساسي ( النصر ) ابى من ابى ورضي من رضي
من يوم العالمي اخذ منهم الملعب وهم في ضغط وغليان وصراع نفسي الله يشفيكم بس هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه🤣🤣🤣🤣 ولا بتروح حرقته من قلوبكم لو ايش ماتسوون...
أبوخالد-أبها.
تصرف بعض الجيران الرافضين للتعاون في موضوع الطفلة .. أمر غريب على المجتمع السعودي بل إن هذا التصرف يدعو للشك والريبة وجعلهم في دائرة...
نواف
الطائي تعود على على الاتحاد السعودي وعلى الانديه....بدعاء المظلوميه وهو الموسم الماصي لاعب بلاعب مواليد غيؤ قانوني يعنقدون كل مره تسلم لهم
أبو زين
الأهم تعديل وغربلة الفريق وتصحيح المسار وبناء فريق اقوى ولاعبين يحدثوا الفارق

أخر الأخبار

شركة إمداد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
شركة إمداد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ دقيقة 1119
"الأمن العام": رصد مخالفات للائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض
"الأمن العام": رصد مخالفات للائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض
منذ 38 دقيقة 1299
العثور على شاب مفقود منذ 80 يومًا في القنفذة
العثور على شاب مفقود منذ 80 يومًا في القنفذة
منذ 41 دقيقة 1362
القبض على قائد مركبة تعمد صدم أخرى بمكة
القبض على قائد مركبة تعمد صدم أخرى بمكة
منذ ساعة 1262
الأمير سعود بن عبدالمحسن يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى البرتغال
الأمير سعود بن عبدالمحسن يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى البرتغال
منذ ساعة 1434
جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم
جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم
منذ ساعة 2096
ملكة بريطانيا تقضي ليلة في المستشفى
ملكة بريطانيا تقضي ليلة في المستشفى
منذ ساعة 521
النيابة العامة: ‏على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات في جميع الجرائم
النيابة العامة: ‏على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات في جميع الجرائم
منذ ساعتين 1503
بالفيديو.. ردة فعل امرأة ضبطت زوجها برفقة فتاة داخل صيدلية
بالفيديو.. ردة فعل امرأة ضبطت زوجها برفقة فتاة داخل صيدلية
منذ ساعتين 1796
القبض على شخص يتباهى بعرض كائنات فطرية برية مصيدة بالقصيم
القبض على شخص يتباهى بعرض كائنات فطرية برية مصيدة بالقصيم
منذ 3 ساعات 1438