جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم

نواف السالم (صدى):
أعرب الناقد الرياضي، جمال عارف، عن إعجابه بفكرة تصميم "تيشيرت" بلقطة مدافع نادي الهلال علي البليهي في مباراة الفريق أمام النصر.
وقال جمال عارف: "اللي فكر بتصميم تيشرت بلقطة البليهي مع العلم ياهو معلم. من الآن أقول التيشيرت حيخلص من أول يوم. هذا الفكر الاستثماري والمميز الذي يحبه الجمهور" .
وكان مدافع الهلال علي البليهي، احتفل بالتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي؛ حيث رفع راية نادي الهلال وسط ملعب النصر "مرسول بارك".
اقرأ أيضًا: