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القبض على شخص يتباهى بعرض كائنات فطرية برية مصيدة بالقصيم

منذ 7 ساعات
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القبض على شخص يتباهى بعرض كائنات فطرية برية مصيدة بالقصيم

القصيم (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، من تحديد هويته، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية ، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وبيّن المقدم السحيباني أن عقوبة عرض الكائنات البرية المصيدة غرامة تبلغ (20) ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

شرطة منطقة القصيم
النيابة العامة
منطقة القصيم
الإجراءات النظامية
التباهي
كائنات فطرية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54414
منذ دقيقتين
طيب

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
ادبوه الحقير
ابو عمار
طيب
ابو عمار
فيه خلاف بينهم

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