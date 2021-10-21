نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"السومة": أتمنى من جماهير الأهلي الدعم في مباراة الهلال

منذ 5 ساعات
2188
1
"السومة": أتمنى من جماهير الأهلي الدعم في مباراة الهلال

نواف السالم (صدى):
عبر اللاعب السوري عمر السومة، نجم الأهلي، عن سعادته بالفوز على الطائي مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة.

وأكد "السومة" في تصريحاته أن المباراة لم تكن سهلة أمام الطائي مضيفًا: "أبارك للجماهير هذا الفوز المهم ونهدي الفوز لجمهور الأهلي".

وتابع: "أشكر لاعبي الفريق الذين قدموا آداءً مميزًا، جاهزيتي وجاهزية الفريق ترتفع بشكل تدريجي ونتمنى من جمهورنا الحضور ودعمنا في المباراة القادمة أمام الهلال".

يٌذكر أن "السومة" كان قد أحرز هدفين ليقود الأهلي للفوز على الطائي بنتيجة (2-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الأهلي
دوري المحترفين
الجماهير
عمر السومة
الطائي
كأس الأمير محمد بن سلمان

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2781
منذ 25 دقيقة
علشان تحققون بطولة الفوز او التعادل مع الهلال

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
علشان تحققون بطولة الفوز او التعادل مع الهلال
القناص
السلام عليكم ياأخي زائر كلامك سليم عرفني لو سمحت بإاسمك من أي منطقه وشكرآ
زائر
والمصارعة مو من مخالفة الذوق العام واقصد مصارعة النساء
جنوبيه قحطانيه❣
الله يشفيهم وكل مريض
ماهر بشارة
الحمدلله رب العالمين بدايه موفقة 🟢

أخر الأخبار

مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة
مركز الدراسات والبحوث الدفاعية يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 36 دقيقة 1237
بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد والشباب
بالفيديو.. حسن الصبحان يتوقع نتيجة مباراة الاتحاد والشباب
منذ ساعة 1438
أمير جازان وأمير المنطقة بالنيابة يعزيان في وفاة مدير عام السجون السابق
أمير جازان وأمير المنطقة بالنيابة يعزيان في وفاة مدير عام السجون السابق
منذ ساعة 1309
شركة إمداد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
شركة إمداد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ ساعة 1338
"الأمن العام": رصد مخالفات للائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض
"الأمن العام": رصد مخالفات للائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض
منذ ساعتين 1685
العثور على شاب مفقود منذ 80 يومًا في القنفذة
العثور على شاب مفقود منذ 80 يومًا في القنفذة
منذ ساعتين 1624
القبض على قائد مركبة تعمد صدم أخرى بمكة
القبض على قائد مركبة تعمد صدم أخرى بمكة
منذ ساعتين 1481
الأمير سعود بن عبدالمحسن يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى البرتغال
الأمير سعود بن عبدالمحسن يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى البرتغال
منذ ساعتين 1625
جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم
جمال عارف: مصمم التيشيرت بـ "لقطة البليهي" معلم
منذ 3 ساعات 3433
ملكة بريطانيا تقضي ليلة في المستشفى
ملكة بريطانيا تقضي ليلة في المستشفى
منذ 3 ساعات 669