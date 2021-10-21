"السومة": أتمنى من جماهير الأهلي الدعم في مباراة الهلال

نواف السالم (صدى):
عبر اللاعب السوري عمر السومة، نجم الأهلي، عن سعادته بالفوز على الطائي مشيرًا إلى أن المباراة لم تكن سهلة.
وأكد "السومة" في تصريحاته أن المباراة لم تكن سهلة أمام الطائي مضيفًا: "أبارك للجماهير هذا الفوز المهم ونهدي الفوز لجمهور الأهلي".
وتابع: "أشكر لاعبي الفريق الذين قدموا آداءً مميزًا، جاهزيتي وجاهزية الفريق ترتفع بشكل تدريجي ونتمنى من جمهورنا الحضور ودعمنا في المباراة القادمة أمام الهلال".
يٌذكر أن "السومة" كان قد أحرز هدفين ليقود الأهلي للفوز على الطائي بنتيجة (2-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين