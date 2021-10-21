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فوز الفهد تحاور زوجها بأسئلة غير متوقعة

منذ ساعتين
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فوز الفهد تحاور زوجها بأسئلة غير متوقعة

خالد الظفيري (صدى):
وجهت الفاشنيستا الكويتية، فوز الفهد، عدة أسئلة إلى زوجها رجال الأعمال عبد اللطيف الصراف، حول العلاقة بين الزوجين.

وتمحورت أسئلتها حول إلى أي مدى يجب أن تعتمد المرأة على نفسها، ومدى التفاهم الذي يجب أن يكون بين الزوجين، كما طلبت منه نصيحة للمتزوجين أو المقبلين عن الزواج، وذلك بحسب ما نشرته على حسابها في "سناب شات".

وسألت زوجها عن أكثر الأمور الواجب أن تكون بين الطرفين، فأجابها بـ"الأمانة"، كما سألته عن مدى التفاهم فيما بينهما فأوضح أن التفاهم بينهما يصل إلى 99%، فيما لم يجيب عن أغلب الأسئلة الأخرى.

أمانة
سناب شات
رجل أعمال
الأزواج
الفهد
فوز الفهد
الفاشنيستا الكويتية

التعليقات

شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 764
منذ ساعة
اكرررره الجريئة

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله لا يبلانا وقع في شر اعماله
بلبل البحر
ذكرني بقوم سبأ الذين أنعم الله عليهم بجنان ونعيم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا فجعلهم الله أحاديث لأنهم لم يشكروا نعمة الله عليهم.. نعوذ...
ابوبدر
اوراق احتجاجهم يبلونه ويشربون مويته امام الاتفاق شارك باخر ٢٠ دقيقة 😜
ط 🍹🍹🍹
لو كانت مشاركته غير نظامية كان الاتفاق قدم الاحتجاج قبلكم ... شغل تخريب وبس بإيعاز من معزبهم .
جنوبيه قحطانيه❣
💚💚

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