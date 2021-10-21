فوز الفهد تحاور زوجها بأسئلة غير متوقعة

خالد الظفيري (صدى):
وجهت الفاشنيستا الكويتية، فوز الفهد، عدة أسئلة إلى زوجها رجال الأعمال عبد اللطيف الصراف، حول العلاقة بين الزوجين.
وتمحورت أسئلتها حول إلى أي مدى يجب أن تعتمد المرأة على نفسها، ومدى التفاهم الذي يجب أن يكون بين الزوجين، كما طلبت منه نصيحة للمتزوجين أو المقبلين عن الزواج، وذلك بحسب ما نشرته على حسابها في "سناب شات".
وسألت زوجها عن أكثر الأمور الواجب أن تكون بين الطرفين، فأجابها بـ"الأمانة"، كما سألته عن مدى التفاهم فيما بينهما فأوضح أن التفاهم بينهما يصل إلى 99%، فيما لم يجيب عن أغلب الأسئلة الأخرى.