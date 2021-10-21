تعرف على سبب قرار ضبط وإحضار صهر علاء مبارك

القاهرة (صدى):
أصدر قرار الكسب غير المشروع بمص قرار ضبط واحضار رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمتهم في قضية الغاز الشهيرة.
وتضمنت حيثيات القرار أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند، بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ قدره 969.669.636 مليون جنيه.
وجاء ذلك بمبلغ آخر قدره 1.725.986.64 مليون دولار أمريكي خلال فترة 1 يوليو سنة 2010 حتى 29 يناير عام 2019.
واشتمل التقرير أيضًا على امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول، عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية قد قررت سرعة ضبط وإحضار رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك؛ وذلك بعد اتهامه بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.