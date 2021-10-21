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طالبة تترك رسالة انتحار على جدران مرحاض جامعتها

منذ 57 دقيقة
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طالبة تترك رسالة انتحار على جدران مرحاض جامعتها

القاهرة (صدى):
شهدت جامعة عين شمس المصرية واقعة غريبة من نوعها، إذ كتبت طالبة رسالة على جدران المرحاض قالت فيها أنها ستنتحر.

وأوضحت الطالبة أن الرسالة :""الدنيا ليست عادلة، فمن غير المنصف أن أرسب سنة كاملة بسبب مادة واحدة فقط، فتفوقي خلال الثلاث سنوات الأولى لم يشفع لي".

وأثارت هذه الرسالة الرعب في نفوس طلاب الجامعة، وبحثت إدارة الجامعة الكاميرات حتى توصلت إلى هوية الطالبة، حيث اتضح أنها تعاني من مرض نفسي يدعى ثنائي القطبي.

وقام مكتب الدعم النفسي بالجامعة بالتواصل مع الطالبة، لتقديم كافة الدعم النفسي لها، وإزاحة فكرة الانتحار من أذهانها، وحل مشكلتها.

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جامعة
جامعة عين شمس
مرض
كاميرات مراقبة
ثنائي القطبي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136735
منذ 36 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان استقبال عشماوي لهماا ..
ياسر
طيب ياحلو تعال وفي الميدان تكون الكلمة 👌🏻👌🏻👌🏻
ياسر
طيب ياحلو تعال وفي الميدان تكون الكلمة 👌🏻👌🏻👌🏻
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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