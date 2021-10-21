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بالفيديو.. نيوم تعلن موعد إنطلاق مشروعها لـ الهيدروجين الأخضر

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. نيوم تعلن موعد إنطلاق مشروعها لـ الهيدروجين الأخضر

الرياض (صدى):
تحدث صيفي قاسمي رئيس شركة Air Products، عن موعد بدء نيوم مشروعها لـ الهيدروجين الأخضر.

وقال "قاسمي" في تصريحاته: "نحن فخورون كوننا جزءًا من مشروع نيوم وهذه ليست أول تجربة لنا مع مصانع التحليل الكهربائي بالماء ولكن هو أول مشروع بهذا الحجم"، بحسب قناة "العربية".

وأضاف: "قررنا بمساعدة الحكومة السعودية ونيوم وأصدقائنا في أكوا باور إنتاج أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، وهو مصنع للهيدروجين الأخضر وليس الأمونيا وسيبدأ المصنع بالعمل عام 2026 ولدينا اليوم أكثر من 500 شخص يعملون على المخططات التصميمية والهندسية للمشروع".

وتابع: "بدأت أيضًا الاعمال التحضيرية في أرض الموقع ولقد تأسست الشركة ونحن قادمون مضًا في هذا المشروع وواثقون أننا سنبثت للعالم أننا قادرون على حل مشاكل الطاقة".

الحكومة السعودية
أكوا باور
الأمونيا
نيوم
الهيدروجين الأخضر
مشاكل الطاقة
مصنع الهيدروجين الأخضر

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18405
منذ ساعة
درب اليوم درب النيوم ولا عذر للكربون للأسف ما منه كربون أخضر .. كله كربون أسود ومهبب

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أحدث التعليقات

عبدالله
تعجبيني يا صدى عندما اعلق على موضوع من ردي يتغير عنوان الموضوع للتصحيح شكراً من اعماق قلبي
عبدالله
تعجبيني يا صدى عندما اعلق على موضوع من ردي يتغير عنوان الموضوع للتصحيح شكراً من اعماق قلبي
ابو محمد 😎 ✍️
حمقى ..
ابو محمد 😎 ✍️
يساهل .. المخالف يخالف ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. طريق السلامه ..

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