بالفيديو.. نيوم تعلن موعد إنطلاق مشروعها لـ الهيدروجين الأخضر

الرياض (صدى):
تحدث صيفي قاسمي رئيس شركة Air Products، عن موعد بدء نيوم مشروعها لـ الهيدروجين الأخضر.
وقال "قاسمي" في تصريحاته: "نحن فخورون كوننا جزءًا من مشروع نيوم وهذه ليست أول تجربة لنا مع مصانع التحليل الكهربائي بالماء ولكن هو أول مشروع بهذا الحجم"، بحسب قناة "العربية".
وأضاف: "قررنا بمساعدة الحكومة السعودية ونيوم وأصدقائنا في أكوا باور إنتاج أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، وهو مصنع للهيدروجين الأخضر وليس الأمونيا وسيبدأ المصنع بالعمل عام 2026 ولدينا اليوم أكثر من 500 شخص يعملون على المخططات التصميمية والهندسية للمشروع".
وتابع: "بدأت أيضًا الاعمال التحضيرية في أرض الموقع ولقد تأسست الشركة ونحن قادمون مضًا في هذا المشروع وواثقون أننا سنبثت للعالم أننا قادرون على حل مشاكل الطاقة".