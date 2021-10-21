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الثقة العمياء
منذ 6 ساعات
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136743
منذ 56 دقيقة
اللي ماسك المفراص بايعها ..
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أحدث التعليقات
عبدالله
تعجبيني يا صدى عندما اعلق على موضوع من ردي يتغير عنوان الموضوع للتصحيح شكراً من اعماق قلبي
عبدالله
تعجبيني يا صدى عندما اعلق على موضوع من ردي يتغير عنوان الموضوع للتصحيح شكراً من اعماق قلبي
ابو محمد 😎 ✍️
حمقى ..
ابو محمد 😎 ✍️
يساهل .. المخالف يخالف ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. طريق السلامه ..
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