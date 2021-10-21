شاهد.. حقيقة جائزة الـ 1500 ريال لمواطن والسيارات لـ 4 أجانب

الرياض (صدى):
كشف الموظف عبدالإله الدحوم حقيقة المقطع الذي تم تداوله بمكافأة إحدى الشركات لأربعة أجانب بسيارات فيما تم اعطائه 1500 ريال كـ "مكافأة".
وقال "الدحوم" في حديثه: "المسابقة كانت بين الموظفين عامة وخاصة واللي فاز فيها أربعة وما كان فيه تفرقة بينا كمواطنين أو أجانب وأنا فزت في برنامج (كفو) والناس ما فهمت السالفة وأخدوا مقاطع وإن اللي فازوا 4 أجانب وواحد سعودي".
وعن شرحه لهذا الموقف، أضاف: "هذا حق الشركة علي إني أبرر وإن الشركة ما اخطأت بس تم قصقصة المقاطع ووضحت للناس ولم أتوقع انتشار المقطع بهذا الطريق وفاجأني هذا الشئ"، بحسب برنامج "سيدتي"