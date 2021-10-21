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"مصور" يروي تفاصيل المشاجرة بين"البليهي وحمدالله وحسين عبدالغني" (فيديو)

منذ ساعة
1907
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"مصور" يروي تفاصيل المشاجرة بين"البليهي وحمدالله وحسين عبدالغني" (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
روى المصور الفوتوغرافي، فهد المري، كيف بدأ التشابك بالأيدي الذي وقع بين لاعب الهلال على البليهي ولاعب نادي النصر، عبدالرزاق حمدالله، والمدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني بعد صافرة الحكم .

وذكر أن مدرب النصر بيدرو إيمانويل وحمد الله تحدثا إلى حكم المباراة، وبعدها لاحظ أن البليهي وجه بعض الكلمات لحمدالله، لافتا إلى أنه لم يعلم ماذا قال له، لكن ربما تكون كلمات استفزت الاخير، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية.

وأضاف أن الاشتباك بالأيدى بدأ بعد ذلك، وتدخل "عبدالغني" ووضع يده على عيون البليهي، إلا أنه لا يدرى هل كان "عبدالغني" يريد إنهاء المشاجرة أم إيذاء لاعب الهلال.

ولفت إلى أن مدرب النصر حاول حماية "البليهي"، وبعدها أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء، لكنه لم يعلم بالضبط من المستهدف بهذه البطاقة.

يذكر أن نادي الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على النصر في المباراة التي جمعت بينهما بهدفين مقابل هدف

نادي النصر
النصر
الهلال
نادي الهلال
آسيا

التعليقات

يسر
يسر عدد التعليقات : 16
منذ 52 دقيقة
يبدو أن هذا المصور فقراوي
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2779
منذ 29 دقيقة
حسين عبدالغني وضع اصابعة في عيون البليهي لكي لا يتأثر البليهي من الاضائة القوية روح رياضية وجاء الحكم وأشهر البطاقه الحمراء لحسين عبدالغني ولكن لا نعلم هل كان جادا ام كان يمازح عبدالغني يا مصور الغفلة اما ان تتحلى بالشجاعة وتنشر الواقعة كما هي أو اجلس في بيتكم،،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

محمد
صحيفة صدى وش طاعونها الظاهر ملهم هلاليين الله لايكثرهم
محمد
صحيفة صدى وش طاعونها الظاهر ملهم هلاليين الله لايكثرهم
محمد
صحيفة صدى وش طاعونها الظاهر ملهم هلاليين الله لايكثرهم
زعيم اااسيا
باذن الله الثامنه للزعماء ونحتفل بالعالمية الثانيه
زعيم اااسيا
مسكين جماهير النصر ينضحك عليهم

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