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النيه تصور الخيل لكن
منذ 19 ساعة
2359
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 54421
منذ ساعة
ههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136757
منذ 51 دقيقة
هههههههههههههههه ..
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
التستر وما أدراك مالتستر؟؟.
واضح ***وصريح
اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت، وعافـِنا فيمـَن عافـيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِـنا شـر ما قضيت ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يا دكتور ..
ابو محمد 😎 ✍️
شكراً على المعلومات المفيده يا دكتوره بنت خنيفس ..
واضح ***وصريح
مبروووووك لعشاق القلعة الفوز والنتيجة، وعودة العقيد للتهديف.
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