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إزالة الرماد بعد النشاط البركاني
منذ 23 ساعة
1840
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136760
منذ 14 دقيقة
يارب لا تورينا غضبك وارحمنا برحمتك اللتي وسعت كل شيء وتجاوز عن ذنوبنا بعطفك ولطفك..اللهم آمين..
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أحدث التعليقات
بندر الحربي
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4everx2
المرور صار مثل الخفاش🦇 يشفط الدم شفط كل همه جمع الأموال فقط 😂🤷♂️ راعوو ظروف الناس انا علي مخالفات ومو قادر اسددها والان ناوي...
ابو شبيب
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
واضح ***وصريح
بالتوفيق إن شاء الله.
ابراهيم
قبلك فيه ناس توعدوا الهلال والان يادونغ يشجعون فريقك في النهائي
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