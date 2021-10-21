سيدة تعرب عن خوفها من إنجاب الذكور لهذا السبب

لندن (صدى):
أعربت سيدة بريطانية عن خوفها من إنجاب أولاد ذكور خوفًا من أن يصبحوا قصار قامة مثلها لكنا في الوقت ذاته لا تمانع إنجاب الفتيات.
وتتمنى السيدة أن يكون طفلها التي هى حامل به حاليًا أن يكون فتاة وليس ولدًا حتى لا يكون مصيره قصر القامة مثلهما.
وتخشى "الزوجة" إنجاب الأولاد خوفًا من أن يتعرض ابنها للتنمر حيث يبلغ طولها 5 أقدام و 5 بوصات، فيما يبلغ طول زوجها 5 أقدام و 4 بوصات.
فيما أعرب الزوج عن انزعاجه من هذه الفكرة خاصة وأنه يمتلك ابنًا من زوجته السابقة طويل القامة ويرى أنه يهتم بأن يكون أبًا محبًا لأبنه فقط دون النظر لطول القامة.