القبض على ربة منزل دبرت خطة شيطانية لقتل زوجها

القاهرة (صدى):
كشفت الجهات الأمنية المصرية في الإسكندرية ملابسات مقتل رجل داخل منزله على يد مجهول، إذ تبين أن وراء الجريمة زوجته.
وكانت الزوجة ترغب في الانتقام من زوجها، فلجأت إلى "فيسبوك"، وأرسلت صورة فتاة جميلة لرجل تعرفت عليه على تطبيق "فيسبوك"، وأوهمته أنها تحبه وأنها ستتزوجه إذا انتقم من الشخص الذي اغتصبها.
وأدعت الزوجة أنها فتاة وأن رجلا كان يريد الزواج منها وعندما رفضته كلف شخصا آخر بالاعتداء عليها واغتصابها، وطلبت من صديقها الذي تعرفت عليه في "الفيسبوك" أن يقتل من اغتصبها وأعطت له عنوان منزلها حيث يقيم زوجها.
وأكدت أن هناك امرأة ستسهل دخوله للمنزل، وعندما وصل المتهم إلى منزلها لكي يقتل زوجها فتحت الباب له وقام بقتل زوجها، ثم قيدها بالحبال دون أن يدري أنها هي من أحبها ودفعته للقتل، وبعدها كشفت الشرطة ملابسات القضية، وألقت القبض على المتهمين