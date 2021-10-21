بالفيديو.. عبير القهوجي تكشف سر علاقتها بـ أحمد زاهر

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة السعودية عبير القهوجي والتي تٌعرف بـ "شبيهة غادة عبدالرازق"، عن سر علاقتها بالفنان أحمد زاهر بعد تداول إحدى صورها معه.
وقالت "عبير" أنها التقت به خلال إحدى الدورات الفنية في المملكة، مشيرة إلى أن "زاهر" تنبأ لها بمستقبل فني واعد.
وأضاف "زاهر" في حديثه معها: "قال لي أنتي الفنانة غادة عبد الرازق الجديدة، وهذا الوصف يشرّفني جداً".
وأكدت "عبير" أنها في صدد تأسيس شركة إنتاج فني لإعداد أعمال فنية مشتركة مع مصر، وذلك بالتزامن مع النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في المجال الفني خلال الفترة الحالية