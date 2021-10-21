مدرب النصر لـ لاعبيه: هذا ليس وقت الحديث عن خسارة مباراة الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب نادي النصر، على اللاعبين بمنع التحدث عن خسارتهم أمام الهلال .
وقال "إيمانويل" في حديثه: "هذا ليس وقت الحديث.. يجب التركيز في المباريات القادمة، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات".
ويأتي ذلك بعد خسارة النصر أمام الهلال بنيجة "2-1"، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب "مرسول بارك"، في العاصمة الرياض.
فيما يستعد النصر لمواجهة الاتفاق مساء الأحد القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022