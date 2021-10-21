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مدرب النصر لـ لاعبيه: هذا ليس وقت الحديث عن خسارة مباراة الهلال

منذ ساعة
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مدرب النصر لـ لاعبيه: هذا ليس وقت الحديث عن خسارة مباراة الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب نادي النصر، على اللاعبين بمنع التحدث عن خسارتهم أمام الهلال .

وقال "إيمانويل" في حديثه: "هذا ليس وقت الحديث.. يجب التركيز في المباريات القادمة، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات".

ويأتي ذلك بعد خسارة النصر أمام الهلال بنيجة "2-1"، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب "مرسول بارك"، في العاصمة الرياض.

فيما يستعد النصر لمواجهة الاتفاق مساء الأحد القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022

النصر
الهلال
دوري المحترفين
كأس الأمير محمد بن سلمان
بيدرو إيمانويل
النصر والاتفاق

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2777
منذ ساعة
الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
ها ها ها ها ها وش ذا النويدي اللي تاليسكا يوزع تذاكر وحمد الله يصرف المكافئات هذا نادي والا جمعية خيرية،،، الآسيوية صعبة قوية
عبدالله
حسب اللغة العربية الرفس للحمير اجلكم الله
ابو وليد
لازم ابو خرقه يكذب -- هذا لو ماتعطونه حق المويا اشتكاكم للفيفا تقول 1000 تذكره -- قويه مرررررة
عبدالله
التطعيم في البداية لم يكن اجباري حتى طلع هو ومن على شاكلته فأصبح التطعيم اجباري
ابو الوليد
لصقه فقراوي غبي هما الفلوس

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