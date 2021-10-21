جستنيه : الاتحاد لن يشارك في "الملحق الآسيوي "

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أنه من الممكن أن يشارك الاتحاد في الملحق الاسيوي لوحصل من الاتحاد العربي لكرة القدم على مكافأة المركز الثاني وقدرها 9 مليون.
وقال جستنيه : أما المتبقي 7 مليون ريال بأمكان رئيس نادي الاتحاد انمار الحائلي ونائبه توفير هذا المبلغ، فهل يجد الاتحاد الدعم من وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم العشم كبير.
وأضاف : حسب علمي ادارة الاتحاد لن تستأنف القرار وبالتالي الاتحاد لن يشارك في “الملحق”الآسيوي،،سبق لي ان غردت الاتحاد لا يليق به ان يلعب في ملحق.
وتابع : وحمدالله أن إدارة النادي لم تستوف متطلبات الرخصة الاسيوية وهي معذورة لتكلفة مادية لا تستطيع الوفاء بها في هذه المرحلة والفترة.