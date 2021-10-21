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جستنيه : الاتحاد لن يشارك في "الملحق الآسيوي "

منذ 7 ساعات
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جستنيه : الاتحاد لن يشارك في "الملحق الآسيوي "

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، أنه من الممكن أن يشارك الاتحاد في الملحق الاسيوي لوحصل من الاتحاد العربي لكرة القدم على مكافأة المركز الثاني وقدرها 9 مليون.

وقال جستنيه : أما المتبقي 7 مليون ريال بأمكان رئيس نادي الاتحاد انمار الحائلي ونائبه توفير هذا المبلغ، فهل يجد الاتحاد الدعم من وزير الرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم العشم كبير.

وأضاف : حسب علمي ادارة الاتحاد لن تستأنف القرار وبالتالي الاتحاد لن يشارك في “الملحق”الآسيوي،،سبق لي ان غردت الاتحاد لا يليق به ان يلعب في ملحق.

وتابع : وحمدالله أن إدارة النادي لم تستوف متطلبات الرخصة الاسيوية وهي معذورة لتكلفة مادية لا تستطيع الوفاء بها في هذه المرحلة والفترة.

 

الاتحاد
جستنيه
وزير الرياضة
الملحق الاسيوي

التعليقات

فهد بن محمد
فهد بن محمد عدد التعليقات : 11
منذ ساعة
دائما الاتحاد محارب ونحن نعرف من يحاربه حسبهم الله

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان استقبال عشماوي لهماا ..
ياسر
طيب ياحلو تعال وفي الميدان تكون الكلمة 👌🏻👌🏻👌🏻
ياسر
طيب ياحلو تعال وفي الميدان تكون الكلمة 👌🏻👌🏻👌🏻
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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