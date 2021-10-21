تمثال رونالدو يرتدي قميصا خاطئا

وكالات (صدى):
أظهرت صور متداولة تمثال لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في متحف الشمع البريطاني الشهير "مدام توسو" في دبي، خلال الأسبوع الجاري، مرتديا قميص خاطئ عن ناديه الحالي.
وظهر تمثال هداف فريق "مانشستر يونايتد" الإنجليزي في متحف مدام توسو بدبي مرتديا قميص ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.
وقال المتحف إنه سيتم تعديل تمثاله قريبا جدا وتغيير ملابسه ليظهر كريستيانو رونالدو مرتديا قميص يحمل ألوان النادي الحالي مانشستر يونايتد.
وأضاف : "عالم كرة القدم يتغير دائما ويقوم اللاعبون بتغيير فريقهم باستمرار"، ويضم المتحف 60 تمثالا لمشاهير من حول العالم، صنعت جميعها من الشمع.