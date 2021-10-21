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تمثال رونالدو يرتدي قميصا خاطئا

منذ ساعتين
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تمثال رونالدو يرتدي قميصا خاطئا

وكالات (صدى):
أظهرت صور متداولة تمثال لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في متحف الشمع البريطاني الشهير "مدام توسو" في دبي، خلال الأسبوع الجاري، مرتديا قميص خاطئ عن ناديه الحالي.

وظهر تمثال هداف فريق "مانشستر يونايتد" الإنجليزي في متحف مدام توسو بدبي مرتديا قميص ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وقال المتحف إنه سيتم تعديل تمثاله قريبا جدا وتغيير ملابسه ليظهر كريستيانو رونالدو مرتديا قميص يحمل ألوان النادي الحالي مانشستر يونايتد.

وأضاف : "عالم كرة القدم يتغير دائما ويقوم اللاعبون بتغيير فريقهم باستمرار"، ويضم المتحف 60 تمثالا لمشاهير من حول العالم، صنعت جميعها من الشمع.

دبي
رونالدو
متحف الشمع
مدام توسو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18397
منذ ساعة
قبح الله أفعاله وهوائل زلاته وهفواته وتجاوزاته مع الفتيات في ماضي الأزمنة وغابر الأيام

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أحدث التعليقات

Hussain Masrahi
محمد العنزي ليس ضعيف ناقد ومحلل ناجح.
ابوبدر
الظاهر انه وقع لها على ورقة بيضاء وحط رقبته في يدها والمفترض ان القضاة ينظرون لحاله اذا فعلا كتبها واسباب كتابتها وهل حاله المادي...
يسر
ما لقي اللي يرده و يقص يده و رجله لأنه لا يعرف طريق الحياء
واضح ***وصريح
نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين..
يسر
أخذ أكبر من حجمه الحياء نعمة و الناس في البلد مهي بلعبة حسبي الله و نعم الوكيل

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