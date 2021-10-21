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شاف الموت قدامه
منذ 5 ساعات
792
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 14703
منذ ساعة
شرح عملي وتطبيقي لمفهوم، الثوارة ،والطفقة والإستبلاه.
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
ها ها ها ها ها وش ذا النويدي اللي تاليسكا يوزع تذاكر وحمد الله يصرف المكافئات هذا نادي والا جمعية خيرية،،، الآسيوية صعبة قوية
عبدالله
حسب اللغة العربية الرفس للحمير اجلكم الله
ابو وليد
لازم ابو خرقه يكذب -- هذا لو ماتعطونه حق المويا اشتكاكم للفيفا تقول 1000 تذكره -- قويه مرررررة
عبدالله
التطعيم في البداية لم يكن اجباري حتى طلع هو ومن على شاكلته فأصبح التطعيم اجباري
ابو الوليد
لصقه فقراوي غبي هما الفلوس
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