تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
لقطات مخيفة على ميناء البحر
منذ ساعة
566
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 136723
منذ 32 دقيقة
يا ستار ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
سائر
تعارف النت اغلبه بلاوي وجرائم واتضح كثيرا هذا وحتى بالغرب واغلبه اصبح دعاره وابتزاز ومشاكل ولو هو راجل هو اللي ياتي وليس انتي والله...
سائر
يرقص يالاهبل كيف ؟؟ اصابه طلعته وويعرج ولو استمر وهو بيومه كان خرشكم باكثر من هدفين ثلاثه وكان الزعيم افضل وبخروجه تراجعنا للاسف
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرةد فاسق متهور اهوج ارعن وتسبب على خلق الله من قرادته ..
سعد
مهما كانت ميولك ،، حاول ان تضبط مشاعرك يا استاذ ماجد فأنت تمثل اعلام صحيفة وطنية لها جمهور عريض
محب الوطن
موظف عندهم قام بالدور وسيتقاضى اتعابه
أخر الأخبار
فشل تجارب علاج جديد لـ "كورونا"
منذ 10 دقائق
1334
إحباط تهريب 650 كيلو من مادة القات المخدر مخبأة في شاحنة بجازان
منذ 15 دقيقة
1287
الجمارك: مزاد علني لبيع السيارات بجمرك الملك فهد
منذ 40 دقيقة
1473
بالفيديو.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج
منذ 45 دقيقة
635
هيئة السوق المالية تعلن عن توفر وظيفة إدارية
منذ 51 دقيقة
1575
التجارة تستدعي 60 مركبة مرسيدس "S-Class" بسبب خلل في وحدة اتصال الطواريء
منذ 56 دقيقة
1419
"سعود الطبية" تحذر من عبور المطبات الصناعية بسرعة عالية
منذ ساعة
1663
الفنانة أميرة محمد: كل شيء تخيلناه وجدناه في موسم الرياض
منذ ساعة
981
الكشف عن إصابة موسى ماريجا بعد ضربة مدافع النصر العنيفة
منذ ساعة
2134
لقطات مخيفة على ميناء البحر
منذ ساعة
566