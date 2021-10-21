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الكشف عن إصابة موسى ماريجا بعد ضربة مدافع النصر العنيفة

منذ ساعة
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الكشف عن إصابة موسى ماريجا بعد ضربة مدافع النصر العنيفة

ماجد محمد (صدى):
أوضح نادي الهلال، حجم إصابة النجم المالي موسى ماريجا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي تعرض لها في ديربي القرن التاريخي، أمام النصر.

وقالت مصادر أن الكشف الطبي الذي أجراه الهلال، لنجمه المالي، اثبت معاناة ماريجا، من إصابة على مستوى الساق، بالإضافة إلى إصابة أخرى في العضلة الخلفية، بحسب صحيفة الجزيرة.

وكشفت الصحيفة، أن ماريجا، الذي سجل الهدف الأول في الشباك النصراوية، سيُغيب عن مباراة الهلال والرائد، يوم السبت القادم.

يذكر ان ماريجا تعرض لإصابة قوية، في نهاية الشوط الأول من مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، والتي انتهت بفوز الهلال، بهدفين مقابل واحد، بعد تدخل عنيف من مدافع النصر، علي لاجامي.

النصر
الهلال
مدافع النصر
ماريجا

التعليقات

PCR
PCR عدد التعليقات : 15
منذ 38 دقيقة
اي قوية الاصابة بسيطة ولكن الحكم بالغ بالكرت الاحمر لحساب فوز نادي الهلال مثل الحصان يرقص بعد الفوز مافيه شي ولكن مسلسل تمثيل ودراما الطواقي لكسب الاعلام والاضواء
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2773
منذ 32 دقيقة
الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها PCR صياحك طرب
سعد
سعد عدد التعليقات : 70
منذ 23 دقيقة
مهما كانت ميولك ،، حاول ان تضبط مشاعرك يا استاذ ماجد فأنت تمثل اعلام صحيفة وطنية لها جمهور عريض
سائر
سائر عدد التعليقات : 29
منذ 12 دقيقة
يرقص يالاهبل كيف ؟؟ اصابه طلعته وويعرج ولو استمر وهو بيومه كان خرشكم باكثر من هدفين ثلاثه وكان الزعيم افضل وبخروجه تراجعنا للاسف

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أحدث التعليقات

سائر
تعارف النت اغلبه بلاوي وجرائم واتضح كثيرا هذا وحتى بالغرب واغلبه اصبح دعاره وابتزاز ومشاكل ولو هو راجل هو اللي ياتي وليس انتي والله...
سائر
يرقص يالاهبل كيف ؟؟ اصابه طلعته وويعرج ولو استمر وهو بيومه كان خرشكم باكثر من هدفين ثلاثه وكان الزعيم افضل وبخروجه تراجعنا للاسف
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرةد فاسق متهور اهوج ارعن وتسبب على خلق الله من قرادته ..
سعد
مهما كانت ميولك ،، حاول ان تضبط مشاعرك يا استاذ ماجد فأنت تمثل اعلام صحيفة وطنية لها جمهور عريض
محب الوطن
موظف عندهم قام بالدور وسيتقاضى اتعابه

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