نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

انتحار فتاة بعد رفض عائلتها تزويجها من مصري

منذ ساعة
1417
3
انتحار فتاة بعد رفض عائلتها تزويجها من مصري

تونس (صدى):
قررت شابة في تونس تبلغ من العمر 27 سنة، الانتحار، بعد أن رفضت عائلتها سفرها إلى مصر للزواج من شاب مصري، تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وأكد المسؤول الأمني توفيق الشاهر، أنه تم العثور على جثة الشابة المنتحرة معلقة على جدار منزل عائلتها، في منطقة ”صيادة“ من محافظة ”المنستير“ الساحلية.

وتبين من التحقيقات أن الشابة ذهبت مؤخرا إلى سفارة مصر بالعاصمة تونس، للحصول على وثائق تمكنها من السفر إلى مصر، لعقد قرانها على شاب مصري، إلا أن والدتها رفضت فكرة سفرها ودخلت في سلسلة من الخلافات معها.

 

انتحار
فيسبوك
مصري
توس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136723
منذ 37 دقيقة
كانت مهبوله ، لما كانت حيه .. وزادت المكب نكبه بفعلتها الشيطانيه ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 540
منذ 31 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله
سائر
سائر عدد التعليقات : 29
منذ 9 دقائق
تعارف النت اغلبه بلاوي وجرائم واتضح كثيرا هذا وحتى بالغرب واغلبه اصبح دعاره وابتزاز ومشاكل ولو هو راجل هو اللي ياتي وليس انتي والله يرحمها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سائر
تعارف النت اغلبه بلاوي وجرائم واتضح كثيرا هذا وحتى بالغرب واغلبه اصبح دعاره وابتزاز ومشاكل ولو هو راجل هو اللي ياتي وليس انتي والله...
سائر
يرقص يالاهبل كيف ؟؟ اصابه طلعته وويعرج ولو استمر وهو بيومه كان خرشكم باكثر من هدفين ثلاثه وكان الزعيم افضل وبخروجه تراجعنا للاسف
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرةد فاسق متهور اهوج ارعن وتسبب على خلق الله من قرادته ..
سعد
مهما كانت ميولك ،، حاول ان تضبط مشاعرك يا استاذ ماجد فأنت تمثل اعلام صحيفة وطنية لها جمهور عريض
محب الوطن
موظف عندهم قام بالدور وسيتقاضى اتعابه

أخر الأخبار

فشل تجارب علاج جديد لـ "كورونا"
فشل تجارب علاج جديد لـ "كورونا"
منذ 10 دقائق 1331
إحباط تهريب 650 كيلو من مادة القات المخدر مخبأة في شاحنة بجازان
إحباط تهريب 650 كيلو من مادة القات المخدر مخبأة في شاحنة بجازان
منذ 15 دقيقة 1285
الجمارك: مزاد علني لبيع السيارات بجمرك الملك فهد
الجمارك: مزاد علني لبيع السيارات بجمرك الملك فهد
منذ 40 دقيقة 1473
بالفيديو.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج
بالفيديو.. فاطمة الأنصاري ترتدي خاتم الزواج
منذ 45 دقيقة 631
هيئة السوق المالية تعلن عن توفر وظيفة إدارية
هيئة السوق المالية تعلن عن توفر وظيفة إدارية
منذ 50 دقيقة 1573
التجارة تستدعي 60 مركبة مرسيدس "S-Class" بسبب خلل في وحدة اتصال الطواريء
التجارة تستدعي 60 مركبة مرسيدس "S-Class" بسبب خلل في وحدة اتصال الطواريء
منذ 55 دقيقة 1419
"سعود الطبية" تحذر من عبور المطبات الصناعية بسرعة عالية
"سعود الطبية" تحذر من عبور المطبات الصناعية بسرعة عالية
منذ ساعة 1658
الفنانة أميرة محمد: كل شيء تخيلناه وجدناه في موسم الرياض
الفنانة أميرة محمد: كل شيء تخيلناه وجدناه في موسم الرياض
منذ ساعة 981
الكشف عن إصابة موسى ماريجا بعد ضربة مدافع النصر العنيفة
الكشف عن إصابة موسى ماريجا بعد ضربة مدافع النصر العنيفة
منذ ساعة 2123
لقطات مخيفة على ميناء البحر
لقطات مخيفة على ميناء البحر
منذ ساعة 561