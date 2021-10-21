انتحار فتاة بعد رفض عائلتها تزويجها من مصري

تونس (صدى):
قررت شابة في تونس تبلغ من العمر 27 سنة، الانتحار، بعد أن رفضت عائلتها سفرها إلى مصر للزواج من شاب مصري، تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.
وأكد المسؤول الأمني توفيق الشاهر، أنه تم العثور على جثة الشابة المنتحرة معلقة على جدار منزل عائلتها، في منطقة ”صيادة“ من محافظة ”المنستير“ الساحلية.
وتبين من التحقيقات أن الشابة ذهبت مؤخرا إلى سفارة مصر بالعاصمة تونس، للحصول على وثائق تمكنها من السفر إلى مصر، لعقد قرانها على شاب مصري، إلا أن والدتها رفضت فكرة سفرها ودخلت في سلسلة من الخلافات معها.