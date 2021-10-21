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فوائد الثوم الأسود وطريقة تخميره في المنزل

منذ ساعة
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فوائد الثوم الأسود وطريقة تخميره في المنزل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء التغذية أن الثوم المخمر الأسود يمكن استخدامه بديلا عن الثوم الطازج، كونه يحتوي على عناصر غذائية مضاعفة، ويخلو من النكهات المميزة.

ونصحت أخصائية التغذية شونالي صاهروال، بإضافة الثوم الأسود ضمن النظام الغذائي اليومي، مضيفة أنه حتى بعد 90 يومًا من تخمير الثوم، يحافظ على أعلى محتوى للدهون والكربوهيدرات، وبعد 60 يومًا يحتوي الثوم الأسود على أعلى محتوى من البروتين، بحسب موقع The Indian Express.

وأوضحت خبيرة التغذية: "عند مقارنة الثوم الأسود مع الثوم العادي، فإن الثوم الأسود يُظهر نشاطًا حيويًا معززًا، كما يفقد طعمه اللاذع ورائحته النفاذة“"

وأكدت أن الثوم الأسود يحتوي على نشاط بيولوجي محسن من مكون غذائي يتخمر في الجسم البريبايوتك حيث يساعد على تعزيز البكتيريا المفيدة والتخلص من البكتيريا الضارة.

ويمكن طريقة تخمير الثوم الأسود في المنزل عن طريق تقشير الثوم ووضعه في إناء، وإضافة ماء وملح وأعشاب متنوعة حسب الرغبة، ثم إغلاق الإناء بإحكام وتخزينه في مكان بارد بدرجة حرارة الغرفة، وتركه لمدة 3-6 أسابيع، قبل بدء استخدامه.

المنزل
البكتيريا
الثوم الأسود
تخمير الثوم

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136723
منذ 43 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

سائر
تعارف النت اغلبه بلاوي وجرائم واتضح كثيرا هذا وحتى بالغرب واغلبه اصبح دعاره وابتزاز ومشاكل ولو هو راجل هو اللي ياتي وليس انتي والله...
سائر
يرقص يالاهبل كيف ؟؟ اصابه طلعته وويعرج ولو استمر وهو بيومه كان خرشكم باكثر من هدفين ثلاثه وكان الزعيم افضل وبخروجه تراجعنا للاسف
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مقرةد فاسق متهور اهوج ارعن وتسبب على خلق الله من قرادته ..
سعد
مهما كانت ميولك ،، حاول ان تضبط مشاعرك يا استاذ ماجد فأنت تمثل اعلام صحيفة وطنية لها جمهور عريض
محب الوطن
موظف عندهم قام بالدور وسيتقاضى اتعابه

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