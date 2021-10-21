فوائد الثوم الأسود وطريقة تخميره في المنزل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء التغذية أن الثوم المخمر الأسود يمكن استخدامه بديلا عن الثوم الطازج، كونه يحتوي على عناصر غذائية مضاعفة، ويخلو من النكهات المميزة.
ونصحت أخصائية التغذية شونالي صاهروال، بإضافة الثوم الأسود ضمن النظام الغذائي اليومي، مضيفة أنه حتى بعد 90 يومًا من تخمير الثوم، يحافظ على أعلى محتوى للدهون والكربوهيدرات، وبعد 60 يومًا يحتوي الثوم الأسود على أعلى محتوى من البروتين، بحسب موقع The Indian Express.
وأوضحت خبيرة التغذية: "عند مقارنة الثوم الأسود مع الثوم العادي، فإن الثوم الأسود يُظهر نشاطًا حيويًا معززًا، كما يفقد طعمه اللاذع ورائحته النفاذة“"
وأكدت أن الثوم الأسود يحتوي على نشاط بيولوجي محسن من مكون غذائي يتخمر في الجسم البريبايوتك حيث يساعد على تعزيز البكتيريا المفيدة والتخلص من البكتيريا الضارة.
ويمكن طريقة تخمير الثوم الأسود في المنزل عن طريق تقشير الثوم ووضعه في إناء، وإضافة ماء وملح وأعشاب متنوعة حسب الرغبة، ثم إغلاق الإناء بإحكام وتخزينه في مكان بارد بدرجة حرارة الغرفة، وتركه لمدة 3-6 أسابيع، قبل بدء استخدامه.