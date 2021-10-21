الفنانة أميرة محمد: كل شيء تخيلناه وجدناه في موسم الرياض

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تفاعلت الفنانة البحرينية أميرة محمد مع فعاليات موسم الرياض وتجهيزاته قائلة: كل شيء تخيلناه وجدناه في الرياض وأكثر.
وأوضحت الفنانة البحرينية :" أحب أهنئ السعوديين على العرس الثقافي والفني، العرس الخليجي بافتتاح موسم الرياض ", مؤكدة أنه موسم الرياض شامل لكل شيء لمحبي الفن والثقافة والألعاب والترفيه سيجد ما يريده في موسم الرياض، والجميع في البحرين منتظرين الموسم بتشوق، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول، وأتوقع بشكل كبير أن هذا الموسم سيحقق نجاحًا أكبر .
وأضافت الفنانة أميرة محمد: "نحضر لأكثر من عمل مسرحي، لكن إلى الآن لم يتم تحديد الوقت الذي سنتواجد فيه للعروض المسرحية" .