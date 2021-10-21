توابل تخفض ضغط الدم المرتفع

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت إحدى الدراسات، التي أجرتها جامعة سري راماتشاندرا في تشيناي عاصمة ولاية تاميل الهندية، أن مجموعة توابل تشمل الزنجبيل والهيل والكمون والفلفل، يمكن أن تخفض ضغط الدم المرتفع.
وقال الباحثون إن مزيج التوابل يمكن أن يساعد في علاج ضغط الدم بشكل طبيعي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية.
يطلق على مجموعة خليط التوابل الحارة اسم garam masala أو جرم مصالحه، وتعني جرم "الحارة" في اللغة الهندية ومصالحه تعني "خليط".
وأكد دكتور ثانيكاتشالام على أن هذه التوابل تستخدم بكميات معينة في أجزاء كثيرة من ولاية تاميل نادو لعلاج ضغط الدم ولكن لا يوجد إثبات أو بحث علمي".
أضاف أنه تم التوصل إلى "نتائج هائلة على فئران التجارب". وأشار إلى أن فريق الباحثين سيواصل المزيد من التجارب والمراقبة على حيوانات المختبر قبل المضي قدمًا لإجراء تجارب سريرية على البشر.
وتابع: "لقد اختبرناها (مجموعة التوابل) بنجاح على المعدلات الناتجة عن حالة ارتفاع ضغط الدم ولكن الهدف الحقيقي هو العمل على المرضى المزمنين."
وأوضح الباحثون أن الخصائص المضادة للأكسدة في خلطة توابل جرم مصالحه هي السبب وراء خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم.