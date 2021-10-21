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المسند: الليلة الأرض تتقاطع مع مدار مذنب هالي

منذ 48 دقيقة
1466
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المسند: الليلة الأرض تتقاطع مع مدار مذنب هالي

الرياض (صدى):
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أن يسوج اليوم الاستقرار الجوي العام ، حيث أنه مستمر لبضعة أيام.

وقال المسند : "شمس شارقة وسماء صافية وحرارة معتدلة .. حتى يأذن الله تعالى بتشكل منخفض متوسطي يجلب معه حالة من عدم الاستقرار".

وأشار إلى أن الليلة الأرض تتقاطع مع مدار مذنب هالي وهو مفعم بجزئيات غبارية دقيقة، ينتج عنها زخات من الشهب المسماة الجباريات بمعدل 25 شهاباً في الساعة كحد أقصى وهي من مخلفات مذنب هالي.

وأضاف : وقد تشاهدها بعيداً عن الأضواء وبعيد منتصف الليل باتجاه الشرق، وأفضل رؤية قبيل الفجر.

 

الأرض
المسند
مدار مذنب
هالي
الاستقرار الجوي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136711
منذ 21 دقيقة
سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فياليت الأخ صاحب الحضيره ينثر الزيت المحروق حول حضيرته من الخارج على الساس دار مادار ، وبإذن الله سيفقد الهوام المزعجه كفانا الله شرها...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام الأخ ابو عمار صحيح 100 % ، من واقع عملي .. كنا في القرى ننثر زيت مكاين الماء في اماكن تواجد خشاش الأرض...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..
محمد القحطاني
وليد حقير وهلالي متعصب بس المشكله ما حطو من النصر الا محمد لأنه ضعيف شخصيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتك يا زول .. .. واضح انك دايماً تذكر الله في انتباهتك وفي غفلتك .. وربنا مع من له ذاكرين ..

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