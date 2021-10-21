المسند: الليلة الأرض تتقاطع مع مدار مذنب هالي

الرياض (صدى):
توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أن يسوج اليوم الاستقرار الجوي العام ، حيث أنه مستمر لبضعة أيام.
وقال المسند : "شمس شارقة وسماء صافية وحرارة معتدلة .. حتى يأذن الله تعالى بتشكل منخفض متوسطي يجلب معه حالة من عدم الاستقرار".
وأشار إلى أن الليلة الأرض تتقاطع مع مدار مذنب هالي وهو مفعم بجزئيات غبارية دقيقة، ينتج عنها زخات من الشهب المسماة الجباريات بمعدل 25 شهاباً في الساعة كحد أقصى وهي من مخلفات مذنب هالي.
وأضاف : وقد تشاهدها بعيداً عن الأضواء وبعيد منتصف الليل باتجاه الشرق، وأفضل رؤية قبيل الفجر.