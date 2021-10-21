امرأة تتعمد نقل عدوى كورونا إلى نفسها وأقربائها

موسكو (صدى):
توفيت امرأة من سكان العاصمة الروسية موسكو بمضاعفات كورونا، بعد أن تعمدت نقل العدوى إلى نفسها وأقربائها
وقال المدير الطبي لعيادة "فانيلي" إن زميله له على مقاعد الدراسة وتبلغ الآن من العمر 42 عاما، أرادت نقل العدوى إلى جميع أفراد أسرتها مدفوعة باعتقاد مفاده أن تحمّل المرض ومرور بشكل هين مرتبط بالإصابة بعدوى خفيفة.
ومرضت المرأة لكنها امتنعت عن طلب المساعدة الطبية لفترة طويلة، وتوفيت في وقت لاحق في المستشفى.
ويذكر أن ابنة السيدة المتوفاة الصغرى خرجت في الوقت الحالي من العناية المركزة، في حين يعاني زوجها وابنتها الكبرى من إصابة خفيفة بعدوى كورونا.