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امرأة تتعمد نقل عدوى كورونا إلى نفسها وأقربائها

منذ ساعة
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امرأة تتعمد نقل عدوى كورونا إلى نفسها وأقربائها

موسكو (صدى):
توفيت امرأة من سكان العاصمة الروسية موسكو بمضاعفات كورونا، بعد أن تعمدت نقل العدوى إلى نفسها وأقربائها

وقال المدير الطبي لعيادة "فانيلي" إن زميله له على مقاعد الدراسة وتبلغ الآن من العمر 42 عاما، أرادت نقل العدوى إلى جميع أفراد أسرتها مدفوعة باعتقاد مفاده أن تحمّل المرض ومرور بشكل هين مرتبط بالإصابة بعدوى خفيفة.

ومرضت المرأة لكنها امتنعت عن طلب المساعدة الطبية لفترة طويلة، وتوفيت في وقت لاحق في المستشفى.

ويذكر أن ابنة السيدة المتوفاة الصغرى خرجت في الوقت الحالي من العناية المركزة، في حين يعاني زوجها وابنتها الكبرى من إصابة خفيفة بعدوى كورونا.

 

موسكو
كورونا
عدوى
عدوى كورونا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136711
منذ 52 دقيقة
مجرمه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فياليت الأخ صاحب الحضيره ينثر الزيت المحروق حول حضيرته من الخارج على الساس دار مادار ، وبإذن الله سيفقد الهوام المزعجه كفانا الله شرها...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام الأخ ابو عمار صحيح 100 % ، من واقع عملي .. كنا في القرى ننثر زيت مكاين الماء في اماكن تواجد خشاش الأرض...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..
محمد القحطاني
وليد حقير وهلالي متعصب بس المشكله ما حطو من النصر الا محمد لأنه ضعيف شخصيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتك يا زول .. .. واضح انك دايماً تذكر الله في انتباهتك وفي غفلتك .. وربنا مع من له ذاكرين ..

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