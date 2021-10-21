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حلا الترك تشوق جمهورها لأغنية مجنونة بفيديو جديد

منذ يوم
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حلا الترك تشوق جمهورها لأغنية مجنونة بفيديو جديد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
شوّقت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيتها الجديدة مجنونة والتي من المتوقع إصدارها قريباً بصورة حديدة

ونشرت حلا الترك في حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو لها وهي تقوم بتصفيف شعرها استعداداً لتصوير الكليب.

وأكدت حلا الترك أن هناك شيئا جديدا يتم تحضيره حالياً، طالبةً من جمهورها ترقب العمل الجديد بكل حماس، حيث كتبت: شيء ما يتم تحضيره.. يوم تصوير الفيديو كليب”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين ومحبي حلا مع هذا الخبر، وذلك من خلال تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن سعادتهم وحماسهم لسماع الأغنية الجديدة، متمنين أن يكون مستوى الأغنية كمستوى أعمالها السابقة، وأن تحصد نجاحاً كبيراً.

الجمهور
تصفيف الشعر
حلال الترك
أغنية مجنونة

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10055
منذ 53 دقيقة
ايش عندها ** نجاة الصغيرة ** هههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136792
منذ 46 دقيقة
شوي شوي على روجتز لا تمصعين وتملعين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
عبدالله
اسخلوا جلده ليش اين احنا عايشين ما فيه نظام
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // برز الثعلب يوماً في ثياب الحكمااااء .. جاتك نيله متنيله بسته وستين نبله وطينه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ويمكن السواق مكثر من بول الخنزير .......... يكرم القاريء المحترم .....
عبدالله
كأن الوقت وقت أذان حينما كان يرقص الله يشفيه مما به

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