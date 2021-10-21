حلا الترك تشوق جمهورها لأغنية مجنونة بفيديو جديد

متابعة- أميرة خالد (صدى):
شوّقت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيتها الجديدة مجنونة والتي من المتوقع إصدارها قريباً بصورة حديدة
ونشرت حلا الترك في حسابها الرسمي على إنستغرام فيديو لها وهي تقوم بتصفيف شعرها استعداداً لتصوير الكليب.
وأكدت حلا الترك أن هناك شيئا جديدا يتم تحضيره حالياً، طالبةً من جمهورها ترقب العمل الجديد بكل حماس، حيث كتبت: شيء ما يتم تحضيره.. يوم تصوير الفيديو كليب”.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين ومحبي حلا مع هذا الخبر، وذلك من خلال تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعربوا عن سعادتهم وحماسهم لسماع الأغنية الجديدة، متمنين أن يكون مستوى الأغنية كمستوى أعمالها السابقة، وأن تحصد نجاحاً كبيراً.