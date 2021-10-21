إلهام الفضالة تتغزل في زوجها: "يابرنس شو ها الزين"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة إلهام الفضالة وهي تغزل في زوجها شهاب جوهر، ليرد الأخير عليها بكلمات رومانسية.
وبين الفيديو إلهام الفضالة بفستان سواريه أبيض ويسير بجانبها شهاب جوهر معتمداً في إطلالته على بدلة أنيقة.
وكانت إلهام الفضالة تسير بجوار زوجها متغزلة فيه وعلقت قائلة قائلة: "يا برنس يا برنس، شو ها الكشخة شو ها الزين"، ليرد عليها شهاب جوهر قائلاً: "أنت البرنسيسة".
اعتبر البعض أن إلهام الفضالة ترد على طليقة شهاب جوهر بطريقتها الخاصة، وذلك بعد أن قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية هاجمت فيه منتقديها ووجهت رسالة ظن الجمهور أها تحاول بها شحن متابعو إلهام الفضالة عليها .