نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إلهام الفضالة تتغزل في زوجها: "يابرنس شو ها الزين"

منذ 58 دقيقة
743
1
إلهام الفضالة تتغزل في زوجها: "يابرنس شو ها الزين"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة إلهام الفضالة وهي تغزل في زوجها شهاب جوهر، ليرد الأخير عليها بكلمات رومانسية.

وبين الفيديو إلهام الفضالة بفستان سواريه أبيض ويسير بجانبها شهاب جوهر معتمداً في إطلالته على بدلة أنيقة.

وكانت إلهام الفضالة تسير بجوار زوجها متغزلة فيه وعلقت قائلة قائلة: "يا برنس يا برنس، شو ها الكشخة شو ها الزين"، ليرد عليها شهاب جوهر قائلاً: "أنت البرنسيسة".

اعتبر البعض أن إلهام الفضالة ترد على طليقة شهاب جوهر بطريقتها الخاصة، وذلك بعد أن قامت الأخيرة بنشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية هاجمت فيه منتقديها ووجهت رسالة ظن الجمهور أها تحاول بها شحن متابعو إلهام الفضالة عليها .

الجمهور
إلهام الفضالة
شهاب جوهر
فستان سواريه

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136711
منذ 33 دقيقة
فيه مثل يقول // القرد في عين القرده ، غزال ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فياليت الأخ صاحب الحضيره ينثر الزيت المحروق حول حضيرته من الخارج على الساس دار مادار ، وبإذن الله سيفقد الهوام المزعجه كفانا الله شرها...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام الأخ ابو عمار صحيح 100 % ، من واقع عملي .. كنا في القرى ننثر زيت مكاين الماء في اماكن تواجد خشاش الأرض...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..
محمد القحطاني
وليد حقير وهلالي متعصب بس المشكله ما حطو من النصر الا محمد لأنه ضعيف شخصيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتك يا زول .. .. واضح انك دايماً تذكر الله في انتباهتك وفي غفلتك .. وربنا مع من له ذاكرين ..

أخر الأخبار

كيم كارداشيان تشترى منزل الزوجية من كانى ويست بمبلغ ضخم
كيم كارداشيان تشترى منزل الزوجية من كانى ويست بمبلغ ضخم
منذ 38 دقيقة 615
نقل محمود الخطيب إلى المستشفى
نقل محمود الخطيب إلى المستشفى
منذ 43 دقيقة 1590
المسند: الليلة الأرض تتقاطع مع مدار مذنب هالي
المسند: الليلة الأرض تتقاطع مع مدار مذنب هالي
منذ 47 دقيقة 1465
إلغاء غرامات كسر التأشيرة لشركات العمرة بحكم نهائي
إلغاء غرامات كسر التأشيرة لشركات العمرة بحكم نهائي
منذ 52 دقيقة 1517
إلهام الفضالة تتغزل في زوجها: "يابرنس شو ها الزين"
إلهام الفضالة تتغزل في زوجها: "يابرنس شو ها الزين"
منذ 58 دقيقة 743
واتساب يطرح خاصية جديدة تسهل إمكانية الوصول إلى السلع والبضائع
واتساب يطرح خاصية جديدة تسهل إمكانية الوصول إلى السلع والبضائع
منذ ساعة 1526
القبض على مخالفين يقطعون الأشجار لتحويلها إلى فحم بجدة
القبض على مخالفين يقطعون الأشجار لتحويلها إلى فحم بجدة
منذ ساعة 1414
امرأة تتعمد نقل عدوى كورونا إلى نفسها وأقربائها
امرأة تتعمد نقل عدوى كورونا إلى نفسها وأقربائها
منذ ساعة 849
المرور يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر
المرور يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر
منذ ساعة 1642
قتلى وجرحى في انفجار غاز بالصين
قتلى وجرحى في انفجار غاز بالصين
منذ ساعة 1650