قتلى وجرحى في انفجار غاز بالصين

بكين (صدى):
تسبب انفجار غاز، في أحد المطاعم في شارعا مزدحما في مدينة صينية كبيرة، في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين، حسب وسائل الإعلام الحكومية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الحادث وقع حوالى الساعة 08,20 (00,20 ت غ) في شينيانغ عاصمة مقاطعة لياونينغ (شمال شرق) المتاخمة لكوريا الشمالية.
وقالت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، إن رجال الإنقاذ عثروا بالفعل على جثث ثلاثة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا.
وما زالت عمليات الإغاثة مستمرة بعيد ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي)، وأعلنت سلطات المقاطعة أن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى أن الانفجار وقع على ما يبدو "في مبنى تجاري وسكني".