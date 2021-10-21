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قتلى وجرحى في انفجار غاز بالصين

منذ ساعة
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قتلى وجرحى في انفجار غاز بالصين

بكين (صدى):
تسبب انفجار غاز، في أحد المطاعم في شارعا مزدحما في مدينة صينية كبيرة، في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 30 آخرين، حسب وسائل الإعلام الحكومية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الحادث وقع حوالى الساعة 08,20 (00,20 ت غ) في شينيانغ عاصمة مقاطعة لياونينغ (شمال شرق) المتاخمة لكوريا الشمالية.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، إن رجال الإنقاذ عثروا بالفعل على جثث ثلاثة قتلى وأكثر من ثلاثين جريحا.

وما زالت عمليات الإغاثة مستمرة بعيد ظهر الخميس (بالتوقيت المحلي)، وأعلنت سلطات المقاطعة أن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى أن الانفجار وقع على ما يبدو "في مبنى تجاري وسكني".

 

حادث
الصين
كوريا الشمالية
قتلى
جرحى
انفجار غاز
شينيانغ

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136711
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فياليت الأخ صاحب الحضيره ينثر الزيت المحروق حول حضيرته من الخارج على الساس دار مادار ، وبإذن الله سيفقد الهوام المزعجه كفانا الله شرها...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام الأخ ابو عمار صحيح 100 % ، من واقع عملي .. كنا في القرى ننثر زيت مكاين الماء في اماكن تواجد خشاش الأرض...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..
محمد القحطاني
وليد حقير وهلالي متعصب بس المشكله ما حطو من النصر الا محمد لأنه ضعيف شخصيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتك يا زول .. .. واضح انك دايماً تذكر الله في انتباهتك وفي غفلتك .. وربنا مع من له ذاكرين ..

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