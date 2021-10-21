المرور يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر

الرياض (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور، أمس الأربعاء، من القبض على قائد مركبة يسير بدون أنوار خلفية أو جانبية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وتفاعل المرور، مع مقطع فيديو يوثق شاحنة تسير في الظلام بدون أنوار خلفية أو إضاءات جانبية وبدون إضاءات للفرامل على الطريق الدائري الشرقي في الرياض.
جاء ذلك استجابة لما نشرة أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي، ورد المرور بقوله “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط مالك المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.