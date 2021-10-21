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المرور يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر

منذ ساعة
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المرور يطيح بقائد مركبة متهور عرض حياة الآخرين للخطر

الرياض (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور، أمس الأربعاء، من القبض على قائد مركبة يسير بدون أنوار خلفية أو جانبية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر وتمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

وتفاعل المرور، مع مقطع فيديو يوثق شاحنة تسير في الظلام بدون أنوار خلفية أو إضاءات جانبية وبدون إضاءات للفرامل على الطريق الدائري الشرقي في الرياض.

جاء ذلك استجابة لما نشرة أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي، ورد المرور بقوله “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط مالك المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

 

المرور
مركبة
نظام
عقوبات
أنوار خلفية
إضاات جانبية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136711
منذ ساعة
غرمووه وسرسبووه .. يستاهل ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فياليت الأخ صاحب الحضيره ينثر الزيت المحروق حول حضيرته من الخارج على الساس دار مادار ، وبإذن الله سيفقد الهوام المزعجه كفانا الله شرها...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام الأخ ابو عمار صحيح 100 % ، من واقع عملي .. كنا في القرى ننثر زيت مكاين الماء في اماكن تواجد خشاش الأرض...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..
محمد القحطاني
وليد حقير وهلالي متعصب بس المشكله ما حطو من النصر الا محمد لأنه ضعيف شخصيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتك يا زول .. .. واضح انك دايماً تذكر الله في انتباهتك وفي غفلتك .. وربنا مع من له ذاكرين ..

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