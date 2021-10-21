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بالفيديو.. استشاري يوضح أهمية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

منذ ساعتين
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بالفيديو.. استشاري يوضح أهمية الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الرياض (صدى):
كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري، أهمية حصول كل شخص على الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح باهبري إن الجرعة الثانية من اللقاح تزيد فاعلية الأجسام المضادة وتقل نسبة حدوث المضاعفات عند الإصابة بالفيروس ودخول العناية المركزة بنسبة 95 %، مبينا أن الدراسات أثبتت أنه بعد تلقي الجرعة الثانية لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر تبدأ تقل نسبة الأجسام المضادة خاصة لدى كبار السن، لذا فإن من المهم أخذ الجرعة الثالثة لتنشيط المناعة.

وأضاف الاستشاري أننا مقبلون على موسم العمرة ومن بعده موسم الحج وبحاجة لتحصين أنفسنا بشكل جيد، مؤكداً أن أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم وأكثر من 40 مليون شخص في المملكة تلقوا اللقاح فلا مجال للقلق، مشيرا إلى أنه يمكن أخذ تطعيم الإنفلونزا ولقاح كورونا معاً لكن يفضل أن يؤخذ أحدهما والآخر بعد أسبوعين، مبيناً أن الأولى هو تلقي تطعيم الإنفلونزا قبل الجرعة الثانية أو الثالثة من لقاح كورونا.

فيروس كورونا
لقاح كورونا
نزار باهبري
الجرعة الثالثة

التعليقات

نسال لله السلامة
نسال لله السلامة عدد التعليقات : 1108
منذ ساعة
يا زينك ساكت1!

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فياليت الأخ صاحب الحضيره ينثر الزيت المحروق حول حضيرته من الخارج على الساس دار مادار ، وبإذن الله سيفقد الهوام المزعجه كفانا الله شرها...
ابو محمد 😎 ✍️
كلام الأخ ابو عمار صحيح 100 % ، من واقع عملي .. كنا في القرى ننثر زيت مكاين الماء في اماكن تواجد خشاش الأرض...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..
محمد القحطاني
وليد حقير وهلالي متعصب بس المشكله ما حطو من النصر الا محمد لأنه ضعيف شخصيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتك يا زول .. .. واضح انك دايماً تذكر الله في انتباهتك وفي غفلتك .. وربنا مع من له ذاكرين ..

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