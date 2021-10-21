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استقرار أسعار النفط الأمريكي قرب أعلى مستوى في 7 سنوات

منذ ساعتين
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استقرار أسعار النفط الأمريكي قرب أعلى مستوى في 7 سنوات

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط الأمريكي استقرارًا بالقرب من أعلى مستوى في سبع سنوات، بعد السحب المفاجئ من مخزونات الخام الأميركية والانخفاض القوي في إمدادات الوقود.

تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بالقرب من 84 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت بأكثر من 1٪ يوم أمس الأربعاء، لتستقر عند أعلى مستوى منذ 2014، في حيث استقر خام القياس العالمي برنت عند 85 دولاراً.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 431 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بمسح أجرته "بلومبرغ" توقع زيادة أسبوعية رابعة.

 

أسعار النفط
الخام الأمريكي
برنت
النفط الأمريكي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136711
منذ ساعة
يكون خير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
فياليت الأخ صاحب الحضيره ينثر الزيت المحروق حول حضيرته من الخارج على الساس دار مادار ، وبإذن الله سيفقد الهوام المزعجه كفانا الله شرها...
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سبحان خالق الكون ومدبره بعلمه وحكمته ..
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وليد حقير وهلالي متعصب بس المشكله ما حطو من النصر الا محمد لأنه ضعيف شخصيه
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتك يا زول .. .. واضح انك دايماً تذكر الله في انتباهتك وفي غفلتك .. وربنا مع من له ذاكرين ..

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