استقرار أسعار النفط الأمريكي قرب أعلى مستوى في 7 سنوات

وكالات (صدى):
شهدت أسعار النفط الأمريكي استقرارًا بالقرب من أعلى مستوى في سبع سنوات، بعد السحب المفاجئ من مخزونات الخام الأميركية والانخفاض القوي في إمدادات الوقود.
تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بالقرب من 84 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت بأكثر من 1٪ يوم أمس الأربعاء، لتستقر عند أعلى مستوى منذ 2014، في حيث استقر خام القياس العالمي برنت عند 85 دولاراً.
وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 431 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بمسح أجرته "بلومبرغ" توقع زيادة أسبوعية رابعة.