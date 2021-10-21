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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون الضباب على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة إلى منطقة جازان, كما تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية, كما يتوقع نشاط في سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

مكة المكرمة
الضباب
سحب رعدية
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس أمطار غزيرة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 136711
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
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