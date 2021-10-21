مصري يحاول تحطيم تماثيل ميدان التحرير مرددا: "الله أكبر"

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري، على محاولة تحطيم أحد الكباش الأثرية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في مشهد أثار أستياء المصريين.
وكشفت مصادر أن الضربة التي أطلقها الرجل بالمطرقة للتمثال قبل إلقاء القبض عليه، تسببت في إصابة أسفل أنف التمثال.
وذكرت مصادر أمنية، أن الشخص كان يردد هتافات دينية، وخرج منذ فترة قريبة من السجن، ويتم التحقيق معه حاليا لمعرفة الدوافع وراء فعلته.
ومن جانبها اتخذت وزارة السياحة والآثار المصرية، قرارا بترميم شامل لجميع الكباش الموجودة في ميدان التحرير، إضافة إلى مسلة رمسيس الثاني بوسط الميدان.