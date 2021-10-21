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مصري يحاول تحطيم تماثيل ميدان التحرير مرددا: "الله أكبر"

منذ 37 دقيقة
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مصري يحاول تحطيم تماثيل ميدان التحرير مرددا: "الله أكبر"

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري، على محاولة تحطيم أحد الكباش الأثرية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في مشهد أثار أستياء المصريين.

وكشفت مصادر أن الضربة التي أطلقها الرجل بالمطرقة للتمثال قبل إلقاء القبض عليه، تسببت في إصابة أسفل أنف التمثال.

وذكرت مصادر أمنية، أن الشخص كان يردد هتافات دينية، وخرج منذ فترة قريبة من السجن، ويتم التحقيق معه حاليا لمعرفة الدوافع وراء فعلته.

ومن جانبها اتخذت وزارة السياحة والآثار المصرية، قرارا بترميم شامل لجميع الكباش الموجودة في ميدان التحرير، إضافة إلى مسلة رمسيس الثاني بوسط الميدان.

مصر
ميدان التحرير
كباش التحرير
مسلة رمسيس الثاني

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 54384
منذ 27 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
ياله من ثور أدرع،، طيب قضيت لزومك ليه تحرق السيارة يا سافل.
واضح ***وصريح
الحمدلله على السلامة والعقلان..
واضح ***وصريح
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسأل الله الرحمة والمغفرة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين..
واضح ***وصريح
به خدا این خوب نیست..
ا
واعزي للرجل بس

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