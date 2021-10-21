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‏تركي الحربي : النصر لا تبكيه علامة السكوت التي تبكي غيره

منذ 11 ساعة
1834
1

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 735
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههه كل كبر راسك وانطم يا راجع لقدام

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