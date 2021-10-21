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محمد الشيخ : الحديث عن حسين عبدالغني لا جديد فيه لكن هل يقبل رئيس النصر

منذ 16 ساعة
1705
1

التعليقات

يسر
يسر عدد التعليقات : 15
منذ 19 دقيقة
ما لقي اللي يرده و يقص يده و رجله لأنه لا يعرف طريق الحياء

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أحدث التعليقات

Hussain Masrahi
محمد العنزي ليس ضعيف ناقد ومحلل ناجح.
ابوبدر
الظاهر انه وقع لها على ورقة بيضاء وحط رقبته في يدها والمفترض ان القضاة ينظرون لحاله اذا فعلا كتبها واسباب كتابتها وهل حاله المادي...
يسر
ما لقي اللي يرده و يقص يده و رجله لأنه لا يعرف طريق الحياء
واضح ***وصريح
نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وينعم عليه بداوم الصحة، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين..
يسر
أخذ أكبر من حجمه الحياء نعمة و الناس في البلد مهي بلعبة حسبي الله و نعم الوكيل

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